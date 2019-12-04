Aile Bakanlığı, Ceren Özdemir davasına müdahil oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Bakanlığın olayı yakından takip ettiğini kaydeden Selçuk, "Uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.