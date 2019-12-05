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Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı. Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.
 05 Aralık 2019 11:14
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Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak cinayet hükümlüsü Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı.

Açık cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" ifadelerini kullandı.

İşte TRT muhabiri Ahmet Can'ın canlı yayında anlatırken zorlandığı o ifade:

Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, 'Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. "Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduğumda öldürdüm" diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor."

YİNE FİRAR EDİP, CEREN'İ KATLETTİ

Katil zanlısı Özgür Arduç, hakkında ayrıntılar da ortaya çıktı. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Arduç'un sabıka kaydının kabarık olduğu anlaşıldı. Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile 2 polis memurunu da yaralayan Özgür Arduç'un 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Cezaevine konulan Arduç'un 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı. 2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç'un kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı.

Özgür Arduç'un 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Polisin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan Özgür Artuç'un ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, resmi kaynaklar tarafından açıklandı.
DHA
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