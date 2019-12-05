Başsavcılıktan Ceren'in katili ile ilgili açıklama

Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ordu'da evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.







Ordu'da müzik ve sahne sanatları fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlattı.HABERE GİT

Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

Zanlının gönderildiği adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Zanlının savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. 2005'te 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilen zanlının yönetmelik hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde sevk edildiği Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği bildirildi.

Açıklamanın tam metni:

BASIN AÇIKLAMASI

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ceren ÖZDEMİR'in, 03/12/2019 günü saat:19.35 sıralarında Merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs 04/12/2019 günü saat:16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince,Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

Şüpheli Ö. A.'ya, 2005 yılında işlemiş olduğu "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, "Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat:00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup;Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca Ceren ÖZDEMİR'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 05/12/2019

Mehmet Akif AKTAŞ

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı