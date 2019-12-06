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CTE'den Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama yaptı. CTE, hükümlünün Van'a nakledildiğini duyurdu
|06 Aralık 2019 15:46
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama yaptı. CTE, hükümlünün Van'a nakledildiğini duyurdu.
CTE'den yapılan açıklama
Genel Müdürlüğümüzce, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un güvenlik gerekçesiyle Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakledilmesi uygun görülmüştür.
Yapılan değerlendirmeler ve yol güvenliği dikkate alınarak katil zanlısının 05.12.2019 tarihinde Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevkine karar verilmiş ve yapılan planlama doğrultusunda sevk işlemi gerçekleştirilmiştir.
Hükümlülerin hangi kurumda kalacağı cezaevi şartları ve güvenlik durumuna göre belirlenmektedir. Bunun dışındaki bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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