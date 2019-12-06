Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu		 
Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu		 
KYK'da kadınlara saldıran memurun görev yeri değiştirilmiş		 
Kız arkadaşını tekme tokat böyle dövdü Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CTE'den Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama yaptı. CTE, hükümlünün Van'a nakledildiğini duyurdu
 06 Aralık 2019 15:46
Yazdır
CTE'den Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama yaptı. CTE, hükümlünün Van'a nakledildiğini duyurdu.

CTE'den yapılan açıklama

Genel Müdürlüğümüzce, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un güvenlik gerekçesiyle Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakledilmesi uygun görülmüştür.

Yapılan değerlendirmeler ve yol güvenliği dikkate alınarak katil zanlısının 05.12.2019 tarihinde Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevkine karar verilmiş ve yapılan planlama doğrultusunda sevk işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hükümlülerin hangi kurumda kalacağı cezaevi şartları ve güvenlik durumuna göre belirlenmektedir. Bunun dışındaki bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diş hekimlerine saldıran şüpheli tutuklandı
06 Aralık 2019 16:34		 Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama
06 Aralık 2019 16:11
Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada
06 Aralık 2019 15:50		 Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu
06 Aralık 2019 15:36
Sulama kanalına düşen avukatın cansız bedenine ulaşıldı
06 Aralık 2019 15:33		 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
06 Aralık 2019 15:07
Belediye Başkanına bıçakla saldıran kişi tutuklandı
06 Aralık 2019 14:58		 Cephanelik gibi otomobil
06 Aralık 2019 14:18
Malatya'da mahrem operasyonda 17 zanlıdan 1'i tutuklandı
06 Aralık 2019 12:58		 Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu
06 Aralık 2019 12:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - Ergenekon davası hakimi Çalmuk'un tutukluluğuna devam kararı16:54 - CHP'li Özel'den yeni infaz rejimi için toplumsal katkı çağrısı16:52 - TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis Lokantası'yla ilgili haberlere kınama16:47 - Çöp atanlar kamerayla tespit edilecek16:34 - Diş hekimlerine saldıran şüpheli tutuklandı16:27 - Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davası kararını onadı16:20 - Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor16:11 - Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama16:07 - Endonezya uleması: FETÖ'nün tüm faaliyetleri yasaklansın16:01 - Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu
15:50 - Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada15:49 - Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı15:46 - CTE'den Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama15:36 - Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu15:33 - Sulama kanalına düşen avukatın cansız bedenine ulaşıldı15:29 - Köy öğrencisinin makam aracına binme hayalini kaymakam gerçekleştirdi15:23 - Tarihi hamamı çitle çeviren belediye tazminat ödeyecek15:19 - KYK'da kadınlara saldıran memurun görev yeri değiştirilmiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vadideki zambak 1
şekerpare 3
grup şamata 1
kara bulut gibi dolaşmak 1
mesaj 3
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
tavla 2
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
sahte peygamber 3
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam