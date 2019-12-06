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Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama

Tekirdağ il merkezli olarak 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda, olmayan hastalara ilaç yazarak Sosyal Güvenlik Kurumunu 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen 49 kişi gözaltına alındı. Aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da yer aldığı 49 kişiden 31'i tutuklandı
 06 Aralık 2019 16:11
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Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama

Tekirdağ il merkezli olarak 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda, olmayan hastalara ilaç yazarak Sosyal Güvenlik Kurumunu 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen 49 kişi gözaltına alındı. Aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının da yer aldığı 49 kişiden 31'i tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Tekirdağ KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları soruşturmada hasta olmayan şahıslara piyasa değeri yüksek olan ilaçları reçete eden, para karşılığı sağlık raporu veren şahıslara yönelik olarak Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi nedenlerle para karşılığı sağlık raporu verdiği tespit edildi.

Yapılan soruşturmada çok sayıda şahsın hasta temini için aracılık ettiği ve para alışverişinin aracılar üzerinden yapıldığını belirleyen polis ekipleri soruşturma süresince olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK'nın 5 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığını belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararlarının ardından gözaltına alınan toplam 49 şüpheli Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 49 kişiden 31'i tutuklanırken, 3 kişi savcılıktan 15 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Doktorların da olduğu 46 kişiye ilaç yolsuzluğu operasyonu
İhlas Haber Ajansı
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