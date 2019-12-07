Halk TV'yi, İmamoğlu'na yakın bir isim alıyor
|07 Aralık 2019 01:06
|Yazdır
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV'nin satılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Talip olan kişi ise İngiltere'de yaşayan Sivaslı pound milyoneri Cafer Mahiroğlu.
Yaklaşık bir haftadır Türkiye'de bulunan Mahiroğlu, ve eski CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal ile Halk Tv için görüştüğü CHP kulislerinde konuşuluyor. Veryansıntv'nin haberine göre taraflar Halk TV'nin satışında prensipte anlaştı.
Kıran kırana pazarlık
Mahiroğlu'nun 2 milyon dolar önerdiği Baykal'ın ise 5 milyon dolar istediği gelen haberler arasında. Baykal'ın ayrıca genel yayın yönetmeni ismini birlikte belirlemek istediği iddia edildi.
Mahiroğlu'nun İmamoğlu'na yakın iddiası
Mahiroğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu kadar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de ilişkide olduğu edinilen ayrıntılar arasında.
İzlenme oranını artırma sözü
Mahiroğlu'nun yakın çevresine, Halk TV'yi teknolojik anlamda yeni yatırımlarla kalkındıracağı ve izlenirliğini arttıracağını söylediği belirtildi.Cafer Mahiroğlu kimdir?
1966 Sivas doğumlu olan Mahiroğlu İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğua soyundu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi.
İngiltere'nin yeni Asil Nadir'i deniyor
2007'de mali krize giren İngiltere'nin ünlü markası Select'i satın alan Mahiroğlu'nun 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erol Olçok'un en küçük oğlu da açıklama yaptı
07 Aralık 2019 00:50
|7 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
07 Aralık 2019 00:05
|AK Partili Kavuncu'dan darp açıklaması
07 Aralık 2019 00:01
|Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum
06 Aralık 2019 23:48
|Cevat Olçok'tan, Nihal Olçok'a 'Erdoğan'lı gönderme
06 Aralık 2019 23:45
|Meclis Lokantası'yla ilgili haberleri kınadı
06 Aralık 2019 23:21
|Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ağrı'da
06 Aralık 2019 22:58
|Türkiye'den Fransa'ya 'insan haklarına uy' çağrısı
06 Aralık 2019 22:03
|CHP'den Alman ARD'nin Atatürk ile ilgili yayınına kınama
06 Aralık 2019 21:50
|TBMM Başkanı Şentop, Fetih Müzesi'ni gezdi
06 Aralık 2019 21:23