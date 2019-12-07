Halk TV'yi, İmamoğlu'na yakın bir isim alıyor

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sahibi olduğu Halk TV'nin satılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Talip olan kişi ise İngiltere'de yaşayan Sivaslı pound milyoneri Cafer Mahiroğlu.

Yaklaşık bir haftadır Türkiye'de bulunan Mahiroğlu, ve eski CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal ile Halk Tv için görüştüğü CHP kulislerinde konuşuluyor. Veryansıntv'nin haberine göre taraflar Halk TV'nin satışında prensipte anlaştı.

Kıran kırana pazarlık

Mahiroğlu'nun 2 milyon dolar önerdiği Baykal'ın ise 5 milyon dolar istediği gelen haberler arasında. Baykal'ın ayrıca genel yayın yönetmeni ismini birlikte belirlemek istediği iddia edildi.

Mahiroğlu'nun İmamoğlu'na yakın iddiası

Mahiroğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu kadar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de ilişkide olduğu edinilen ayrıntılar arasında.

İzlenme oranını artırma sözü

Mahiroğlu'nun yakın çevresine, Halk TV'yi teknolojik anlamda yeni yatırımlarla kalkındıracağı ve izlenirliğini arttıracağını söylediği belirtildi.

1966 Sivas doğumlu olan Mahiroğlu İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğua soyundu. 1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi.

İngiltere'nin yeni Asil Nadir'i deniyor

2007'de mali krize giren İngiltere'nin ünlü markası Select'i satın alan Mahiroğlu'nun 350'ye yakın mağazası bulunuyor. İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı.