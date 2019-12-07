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Güngören Belediyesi'ndeki skandala tepki yağdı

Valinin 'Birader'li, rektörün 'Haddini bil'li azarıyla yaşanan ayıp ders olmadı, kendini milletin üstünde gören zihniyet İstanbul'da hortladı. Güngören Belediye Başkan Yardımcısı 'Karşımda nasıl ayağa kalkmazsın' deyip bir çalışana tuvalet nöbeti tutturdu. Kamu yöneticilerinin halktan ne kadar koptuğunu ortaya koyan tablonun sorumlularına tepki, o çalışana destek yağdı
 07 Aralık 2019 08:56
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Güngören Belediyesi'ndeki skandala tepki yağdı

Güngören Belediyesi'ndeki utandıran olaylar zincirinin ilk halkası önceki gün yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, mesai saatinin bitimine dakikalar kala belediyedeki bir ofise girdi. İpekçi, aynı ofiste işlem yaptıran, belediyenin kadrolu şoförü E.T.'ye kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle "Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun?" diye çıkıştı. 30 yaşındaki E.T. "Başkanım sizin olduğunuzu fark etmedim" dedi. Buna karşın İpekçi "Peki öyle olsun gel bakalım" diyerek E.T.'yi çağırdı. Başkanlık katındaki koridora çıkan Başkan Yardımcısı İpekçi, bir odadan aldığı sandalyeyi koridorun başındaki, çocuk tuvaletinin bulunduğu bölüme koydu. Şoför E.T.'ye dönen İpekçi, "Bundan sonra burada oturacaksın. Beni her gördüğünde ayağa kalkacaksın" diye talimat verdi.

Dün işe gelen şoför E.T. ise kovulup işsiz kalmaktan korktuğu için çaresiz bir şekilde koridordaki sandalyede oturup mesaiye başladı. Veysel İpekçi'yi gördükçe ayağa kalkan E.T.'yi mesai arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Belediye koridorunda yaşanan bu insanlık dışı muameleye diğer belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de tanık oldu. Birkaç çalışanın tepki göstermesi üzerine durum telefonla, gün boyunca binada bulunmayan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'e iletildi. Başkan Demir'in yardımcısı Veysel İpekçi'yi telefonla arayıp uyardığı, bunun üzerine de İpekçi'nin E.T.'ye verdiği 'cezayı' sonlandırmak zorunda kaldığı öğrenildi. Tepkilerin ardında Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir açıklama yaptı. Başkan Demir "Belediyemizde meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz" dedi.

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