'Tuvalet önünde oturma' cezası veren başkan yardımcısının meclis üyeliğine son verildi
İstanbul'da 'kendisini görüp ayağa kalkmadı' diye belediyede çalışan şoföre 'tuvalet önünde oturma' cezası veren Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi
|08 Aralık 2019 09:10
|Yazdır
Haber Global'in haberine göre, Güngören'de Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi meclis üyeliğinden düşürüldü. Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı gerekçesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi tarafından cezalandırılması tepki çekmişti.
Odasına kilit vuruldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" ifadesi üzerine Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi. İpekçi'nin makam odasına da kilit vurulduğu öğrenildi.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kendisi Londra'da pusulası Meclis'te
08 Aralık 2019 09:17
|'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'
08 Aralık 2019 08:45
|TANAP tamam şimdi sıra TürkAkım'da
08 Aralık 2019 08:40
|Tank palet fabrikası ve gerçekler
08 Aralık 2019 06:46
|CHP, EYT'lilerin sorununu Aile Sigortası ile çözecekmiş!
08 Aralık 2019 06:15
|8 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
08 Aralık 2019 00:02
|Dışişleri: İftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz
07 Aralık 2019 23:26
|Erdoğan: Hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik
07 Aralık 2019 23:13
|Türkiye'nin güvenli bölge planı, PKK/YPG'nin hedefinde
07 Aralık 2019 22:26
|Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama
07 Aralık 2019 22:20