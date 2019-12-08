Yeni yılda trafik sigortası ne kadar olacak?		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere yardım parası ile tatile gitti mi?		 
Meteorolojiden karla karışık yağmur ve kar uyarısı		 
Şiddeti özendiren dizilerden başlayalım		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
İnanılmaz olay! Öldükten 6,5 saat sonra dirildi Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tuvalet önünde oturma' cezası veren başkan yardımcısının meclis üyeliğine son verildi

İstanbul'da 'kendisini görüp ayağa kalkmadı' diye belediyede çalışan şoföre 'tuvalet önünde oturma' cezası veren Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi
 08 Aralık 2019 09:10
Yazdır
'Tuvalet önünde oturma' cezası veren başkan yardımcısının meclis üyeliğine son verildi

Haber Global'in haberine göre, Güngören'de Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi meclis üyeliğinden düşürüldü. Güngören Belediyesi'nde çalışan kişinin ayağa kalkmadığı gerekçesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi tarafından cezalandırılması tepki çekmişti.

Odasına kilit vuruldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, "istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz" ifadesi üzerine Veysel İpekçi'nin belediye meclis üyeliğine son verildi. İpekçi'nin makam odasına da kilit vurulduğu öğrenildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kendisi Londra'da pusulası Meclis'te
08 Aralık 2019 09:17		 'Bu yanlış da Bağdat'tan döner'
08 Aralık 2019 08:45
TANAP tamam şimdi sıra TürkAkım'da
08 Aralık 2019 08:40		 Tank palet fabrikası ve gerçekler
08 Aralık 2019 06:46
CHP, EYT'lilerin sorununu Aile Sigortası ile çözecekmiş!
08 Aralık 2019 06:15		 8 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
08 Aralık 2019 00:02
Dışişleri: İftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz
07 Aralık 2019 23:26		 Erdoğan: Hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik
07 Aralık 2019 23:13
Türkiye'nin güvenli bölge planı, PKK/YPG'nin hedefinde
07 Aralık 2019 22:26		 Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama
07 Aralık 2019 22:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER