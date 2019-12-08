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Prof. Dr. Canan Karatay: Tavuk dönere karşıyım

Dönerle ilgili iddiaları değerlendiren Prof. Dr. Canan Karatay ise, "Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor" dedi.
 08 Aralık 2019 17:02
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Prof. Dr. Canan Karatay: Tavuk dönere karşıyım

"HAYVANSAL YAĞLAR TEHLİKELİ DEĞİLDİR"

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor. Hayvansal yağlar tehlikeli değildir. Çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" diye konuştu.

"DÖNERİN FİYATININ 15 LİRADAN AŞAĞI OLMAMASI LAZIM"

Döner ustası Hayri Taş, "Kavram yağı dönerde kullanılmaz. Bazı dönerciler piyasanın altında satmak, daha fazla sirkülasyon sağlamak için bunları kullanıyor. Bu da insan sağlığına çok zararlı ve tehlikelidir. Kuyruk yağı ya da kuzu döşü dediğimiz yağ kullanılır. Bunun dışında kesinlikle başka yağ kullanılmaz. Olursa da ucuz olur. Piyasada 5 liraya 8 liraya satılır. Bunlar da yenilmez. Vatandaşın ne yediğini bilmesi lazım. Piyasaya baktığın zaman ekmek 1.5 lira, döner nasıl 8 liraya satılsın. Karşıdan baktığınız zaman döner canlı olacak. Kavram dediğimiz yağ, sürekli aşağı akar zaten. Gerçekten çok sağlıksız. Dönerin fiyatının 15 liradan aşağı olmaması lazım" diye konuştu.
DHA
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