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Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor

AK Parti'nin eski Diyarbakır milletvekili Abdurrahman Kurt, kamu kurumlarına para karşılığı kadro alımı yapıldığını öne sürdü. Kurt, en son Devlet Su İşleri'ne 80 bin lira civarı rakamla kadro alındığını yazdı.
 08 Aralık 2019 22:03
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Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor

Eski AK Partili milletvekili Abdurrahman Kurt, Diyarbakır'da kamu kurumlarında kadro için binlerce liralık bir piyasanın oluştuğunu iddia etti.

Kurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Diyarbakır'da kamu kurumlarında eleman alımında Devlet Su İşleri (DSİ) için 80 bin lira, havaalanında silahlı güvenlik görevlisi olabilmek için 22 bin lira ödemek gerektiğini öne sürdü. Kurt, "Her şey bir yana da Diyarbakır'da kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı o kadar içselleşmiş ki akıl almıyor. En son Dsi için 80 bin civarı rakamlar artık birileri buna da edi bese demeyecek mi?" diye yazdı.

Abdurrahman Kurt, parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı toplantıya katılan isimler arasındaydı.

Memurlar.Net
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