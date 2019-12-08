Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor		 

Eski AK Partili milletvekili Abdurrahman Kurt, Diyarbakır'da kamu kurumlarında kadro için binlerce liralık bir piyasanın oluştuğunu iddia etti.

Kurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Diyarbakır'da kamu kurumlarında eleman alımında Devlet Su İşleri (DSİ) için 80 bin lira, havaalanında silahlı güvenlik görevlisi olabilmek için 22 bin lira ödemek gerektiğini öne sürdü. Kurt, "Her şey bir yana da Diyarbakır'da kamu kurumlarında eleman alımlarında kadro satışı o kadar içselleşmiş ki akıl almıyor. En son Dsi için 80 bin civarı rakamlar artık birileri buna da edi bese demeyecek mi?" diye yazdı.

Abdurrahman Kurt, parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'da yaptığı toplantıya katılan isimler arasındaydı.