İstifa eden okul yöneticisi, kendi okulunda boş norm varsa buraya öğretmen olarak atanmaya zorlanabilir mi?
|19 Aralık 2019 00:01
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 34. maddesinde; "(1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." hükümlerinde istifa eden okul yöneticisinin öğretmen olarak nereye atanacağına dair durumlara düzelmemiştir.
İstifa eden okul yöneticisi kendi okulunda boş norm varsa ve istemesi halinde kendi okuluna öğretmen olarak atanır
Bu madde metnindeki; "Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumun atanır."hükmü ile yöneticinin bulunduğu okulda kendi branşında açık norm var ise ve kendi okulunu istemesi halinde bu okula öğretmen olarak atanacağı belirlenmiştir.
Kısacası mezkur yönetmelik, yöneticinin istifa etmesi halinde kendi okulunda öğretmen olarak çalışmak istemeyebileceğini öngörerek "istemeleri halinde" ifadesiyle istifa eden yöneticiye boş norm olması halinde kendi okulunu tercih edip etmemesi konusunda sınırsız bir hak vermiştir.
İstifa eden okul yöneticisi kendi okulunu istememesi halinde bulunduğu ilçe içinde durumuna uygun bir okula öğretmen olarak atanır
Sonrasında ise madde metnindeki; "aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna atanır." hükmü ile de "aksi durumda" ifadesiyle istifa eden yöneticinin boş norm olması halinde kendi okulunu tercih etmemesini kast ederek bu sefer öncelikle ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmasına hak vermiştir.
İstifa eden okul yöneticisi kendi okulunu istememesi ve bulunduğu ilçe içinde durumuna uygun bir okul olmaması halinde il genelinde durumuna uygun bir okula öğretmen olarak atanır
En sonunda ise madde metnindeki; "ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." hükmü ile de istifa eden yöneticinin boş norm olması halinde kendi okulunu tercih etmemesi ve o ilçede durumuna uygun atanacağı bir okul olmaması şartıyla il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmasına hak vermiştir.
İstifa eden okul yöneticisinin atanacağı durumuna uygun bir okul olmaması halinde ise kendi okulunu istememesi ve bulunduğu ilçe içinde ve il içinde durumuna uygun bir okul olmaması şartıyla bulunduğu ilçe/il emrine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanması gerekmektedir.
Ahmet KANDEMİR
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