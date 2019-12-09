Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu		 
İkinci Güngören faciası Samsun'da		 
Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor		 
Okul koridorunda silahlı öğrenci böyle yakalandı Video		 
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı

İzmir'in Urla ilçesinde yapılan Atatürk heykeli görenleri şaşkına çevirdi. LGBT'lilerce kullanılan gökkuşağı renklerinin tercih edilmesi ve Atatürk üzerinden prim yapıldığına dair eleştiriler belediyelere yöneltilirken, belediye henüz bir açıklama yapmadı
 09 Aralık 2019 01:17
Yazdır
Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı

İzmir'in Urla ilçesinde yapılan Atatürk heykeli görenleri şaşkına çevirdi. Atatürk üzerinden prim yapıldığına dair eleştiriler belediyelere yöneltilirken, İzmir'in Urla ilçesinde bir heykel daha yükseldi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Urla Belediyesi'nin imzasını taşıyan heykelin yapısı tartışmalara neden oldu.

Urla'daki Zeytinli Köşk'te sergilenen heykel, renkli yapısıyla diğer heykellerin sınıfından ayrılıyor. Binlerce kişi tarafından eleştiri oklarının hedefi olan belediye, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sosyal medyada da gündem olan heykele birçok yorum yapıldı. Heykelin Atatürk'e benzemediği yönünde yapılan eleştiriler dışında, bu belediyelere ve kişilere karşı 'Atatürk'ü Koruma Kanunu' derhal işletilmeli yorumları da yapıldı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anlaşma imzaladığımız Libya'da, başkent tehlikede...
09 Aralık 2019 01:44		 9 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
09 Aralık 2019 00:03
İkinci Güngören faciası Samsun'da
08 Aralık 2019 22:08		 Eski AK Partili Kurt: Parayla devlet kadrosu satılıyor
08 Aralık 2019 22:03
Konyaaltı Belediyesi: Köpek ölümlerinde sabotaj var
08 Aralık 2019 21:48		 Jandarmadan 'ineğe trafik cezası' açıklaması
08 Aralık 2019 21:43
Interpol eski Müdürü, İBB'de daire başkanı oldu
08 Aralık 2019 20:40		 AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti
08 Aralık 2019 20:33
Bakan Akar'dan askerlere 'Barış Pınarı' teşekkürü
08 Aralık 2019 20:18		 Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
08 Aralık 2019 19:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:19 - Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi01:55 - Hafta sonlarına denk gelen seminere katılmayan öğretmene verilen ceza iptal edildi01:44 - Anlaşma imzaladığımız Libya'da, başkent tehlikede...01:17 - Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı00:54 - İzmir İl Milli Eğitim Müdüründen iddialarla ilgili açıklama00:46 - Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması00:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu00:03 - Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez00:03 - 9 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:02 - Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
00:00 - Çok satan tabletler %40'a varan indirim00:00 - En şık botlar %50'ye varan indirim23:52 - Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu22:47 - Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı22:40 - Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı: Piri Reis22:33 - Şenay Hemşire, yaşlıları fotoğraflarıyla mutlu ediyor22:27 - Mahir öğretmen dersleri kukla 'Bakkal Amca' ile işliyor22:21 - Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
Yeni kurulan üst kurulun çalışanlarının mali hakları belli oldu
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
İzmir İl Milli Eğitim Müdüründen iddialarla ilgili açıklama
Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı
Çok satan tabletler %40'a varan indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hasta ziyaretlerinde bulundu
En şık botlar %50'ye varan indirim
9 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Anlaşma imzaladığımız Libya'da, başkent tehlikede...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürü halinde drone,çoklu iha siha saldırıları 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
SOMAB Sosyal Medya Adalet Bakanlıgı 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK 43 personel alacak
TÜBİTAK 12 personel alacak
TÜBİTAK 15 personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam