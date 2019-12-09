Urla Belediyesi'nin yaptığı Atatürk heykeli tepki topladı
|09 Aralık 2019 01:17
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İzmir'in Urla ilçesinde yapılan Atatürk heykeli görenleri şaşkına çevirdi. Atatürk üzerinden prim yapıldığına dair eleştiriler belediyelere yöneltilirken, İzmir'in Urla ilçesinde bir heykel daha yükseldi.
TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Urla Belediyesi'nin imzasını taşıyan heykelin yapısı tartışmalara neden oldu.
Urla'daki Zeytinli Köşk'te sergilenen heykel, renkli yapısıyla diğer heykellerin sınıfından ayrılıyor. Binlerce kişi tarafından eleştiri oklarının hedefi olan belediye, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Sosyal medyada da gündem olan heykele birçok yorum yapıldı. Heykelin Atatürk'e benzemediği yönünde yapılan eleştiriler dışında, bu belediyelere ve kişilere karşı 'Atatürk'ü Koruma Kanunu' derhal işletilmeli yorumları da yapıldı.
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