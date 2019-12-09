Tartışmalı ifade kullanan MHP'li görevden alındı
|09 Aralık 2019 12:45
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- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan yapmış olduğu basın açıklaması sırasında kullanmış olduğu ifadeler sonucu halkımızı ve toplumumuzun farklı kesimlerini rahatsız eden sözleri nedeniyle il başkanlığı görevinden alınmıştır."
NE OLMUŞTU?
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, basın toplantısı düzenleyerek İncirliova'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kara'yı hedef aldı. Ancak Pehlivan'ın toplantıda söylediği sözler asker eşlerinin büyük tepkisini topladı.
"ASKER KARISI GİBİ AĞLIYOR"
Kara'ya yönelik "Maşallah asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldıran MHP'li Pehlivan, "Kendisinin seçimlerde bir takım açıklamaları vardı. 'Satmayacağız, sattırmayacağız, yok satıldı, o oldu, bu oldu' gibi konuşuyor. Geldiği günden beri maşallah asker karısı gibi ağlıyor. Devamlı bir serzeniş içerisinde" dedi. Pehlivan'ın bu sözlerine tepki yağdı.
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