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Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi

Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edilebilen yeşil (hususi) ve gri (hizmet) pasaportlara muafiyet sınırlaması getirildi. Önceden hiçbir izin ve işleme tabi olmadan Avrupa ülkelerine gidebilen bu pasaport sahipleri, 2021'den itibaren önceden kayıt olmak zorunda. Kayıt işlemi sırasında vatandaşların, giriş izni alabilmek için 7 euro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor.
 10 Aralık 2019 01:11
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Avrupa, yeşil ve gri pasaporta ön vize uygulaması getirdi

NTV'de yer alan habere göre; Yeşil ve gri pasaportlara Schengen bölgesi ülkelerden sınırlama başlıyor. Önceden hiçbir izin ve işleme tabi olmadan Avrupa ülkelerine gidebilen bu pasaport sahipleri, bundan böyle izin alıp kayıt olmak zorunda

Vize aracılık hizmeti veren EuroAsia'nın duyurusuna göre yeşil ve gri pasaport sahipleri, 2021 yılından itibaren Avrupa ülkelerine gidebilmek için önceden izin almak zorunda kalacak. Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etme özgürlüğüne sahip vatandaşlar için alınan karar gereğince vizesiz seyahat etme kısıtlaması getirilmiş getirildi. Bundan böyle, Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.

Kayıt yaptırıp para ödeyecekler

Vizesiz seyahat hakları, alınan karar gereğince kısıtlanırken, Avrupa Parlemento'sunun 2018'deki duyurusuna göre; 2021 yılında Avrupa ülkelerinden birine seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk tatandaşlarının seyahatlerinden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Yapılan kayıt işlemi sırasında yolcuların, giriş izni alabilmek için belirli bir miktar harç bedeli ödemeleri de gerekiyor. Belirlenen bu harç bedeli tutarı ise 7 euro.

Kararın gerekçeleri

18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular, ilgili harç bedelinden muaf tutulacak. Uygulama ile yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize muafiyet hakları saklı tutulurken, Avrupa'ya girişlerde seyahat izni almaları zorunlu koşuluyor. Yeni yürürlüğe giren yasanın öncelikli amacının güvenlik olduğunu beyan eden Avrupa Parlementosu; sınır kontrolünün sağlanması, salgın tehlikesi, yasadışı göç, güvenlik tehdidi ve kendi ülke vatandaşlarını korumak gibi gerekçelerle böyle bir kararı aldığını bildirdi.

Ön kontrolden geçecek

Yeşil ve gri pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Avrupa'ya giriş izni başvurusunda bulunması 2021 itibariyle geçerli olacak. Ancak her başvuru sahibi yolcunun sunmuş olduğu evraklar koşulsuz kabul edilmeyecek ve ön kontrolden geçecek. Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehdidi unsuru ile karşılaşılması halinde başvurular geri çevrilip, Avrupa'ya giriş izni başvuruları reddedilebilecek.

Bir kez kayıt 3 yıl geçerli olacak

Avrupa'ya seyahat etmek isteyen yeşil ve gri pasaport sahibi Türk Vatandaşları'na verilen giriş izni süresi yeni alınan karara bağlı olarak 3 yıl geçerliliğini koruyacak.

Olayın arka planı

Konuyla ilgili olarak daha önce DW Türkçe'de yayınlanan bir haberde, ''İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, bir kişinin Türkiye'de yeşil, gri ya da diplomatik pasaport gibi, resmi görevlilere ve kamu görevi ifa edenlere verilen bir pasaporta sahip olmasının, her koşulda otomatikman Schengen bölgesine ve bu kapsamdaki Almanya'ya giriş yapmasına ve ülkede ikamet edebilmesine hak sağlamadığının altını çizdi.'' ifadelerine yer verilmişti. Son yıllarda Türkiye'de yeşil ve diplomatik pasaport verilenlerin sayısındaki artışın Alman hükümet kaynaklarında soru işaretleri yarattığı belirtilen haberde, bu tip pasaportların amacı dışında kulanıldığı ve bazı TIR şoförlerinde bile yeşil pasaporta rastlandığı ileri sürülmüştü.
NTV
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