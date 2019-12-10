MEB, yurt dışına 55 okutman görevlendirecek		 

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Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü mezunları

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı/ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak

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Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; YDS ve YÖKDİL Sınavlarından en az 50 (elli) puan seviyesinde ya da buna denk sayılan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan belgeye sahip olmak.