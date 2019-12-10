MEB, yurt dışına 55 okutman görevlendirecek
|10 Aralık 2019 09:39
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Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışına 55 okutman görevlendirmek için kılavuz yayımladı.
Başvurular 10 ila 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. İlana başvuracak adaylardan Mesleki Yeterlilik Sınavı için 130 TL ücret alınacak.
|
GRUBU
|
BİTİRDİĞİ BÖLÜM (LİSANS)
|
ARANAN ASGARİ AKADEMİK ÇALIŞMA
|
YABANCI
DİL
|
ASGARİ YABANCI DİL DÜZEYİ
|
SEÇİLECEK
ADAY
SAYISI
|
A
|
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya
Fen-Edebiyat
Fakültelerinin Türk
Dili ve
Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları
bölümü mezunları
|
Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı/ Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları alanında
Doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak
|
İngilizce
Almanca
Fransızca
Arapça
Rusça
Farsça
İtalyanca
İspanyolca
Çince
Japonca
Gürcüce
|
Başvurunun son günü itibarıyla
son beş yıl içinde;
YDS ve YÖKDİL
Sınavlarından en az
50 (elli) puan seviyesinde
ya da buna denk
sayılan ÖSYM Yabancı
Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
tablosunda yer alan
belgeye sahip olmak.
|
35
(otuz beş)
|
B
|
Üniversitelerin yabancı dil bölümleri ile hizmetin
gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim,
çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat,
öğretmenlik ve mütercim
tercümanlık bölümü mezunları
|
Bitirdiği lisans öğreniminin devamı niteliğinde ve/ veya
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Yabancılara Türkçe Öğretimi,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında
Doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak
|
İngilizce
Almanca
Fransızca
Arapça
Rusça
Farsça
İtalyanca
İspanyolca
Çince
Japonca
Gürcüce
|
Başvurunun son günü itibarıyla
son beş yıl içinde; YDS ve
YÖKDİL Sınavlarından
en az 70 (yetmiş) puan
seviyesinde ya da buna
denk sayılan ÖSYM Yabancı
Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
tablosunda yer alan belgeye sahip olmak.
|
15
(on beş)
|
C
|
Üniversitelerin Tarih bölümü mezunları
|
Osmanlı Tarihi alanında
doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak.
İyi derecede Osmanlıca bilmek tercih sebebidir.
|
İngilizce
Almanca
Fransızca
Arapça
Rusça
Farsça
İtalyanca
İspanyolca
Çince
Japonca
|
Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde;
YDS ve YÖKDİL
Sınavlarından en az 50 (elli) puan seviyesinde ya da buna
denk sayılan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri
tablosunda yer alan belgeye sahip olmak.
|
5
(beş)
|
Faaliyet
|
Tarih Aralığı
|
Sorumlular
|
Duyuru
|
09 Aralık 2019
|
Milli Eğitim Bakanlığı
|
Başvuru ve Ücret Yatırma
(Başvuruların doğrudan
İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, Üniversitelerde
ise İlgili Birim Amirliklerine Yapılması)
|
10-15 Ocak 2020
|
Adaylar
|
Adayların Başvurularının Kılavuza Uygunluğunun Tespiti
|
10-16 Ocak 2020
|
İl Milli Eğitim Müdürlükleri / Üniversitelerde
İlgili Birim Amirlikleri
İnceleme ve Değerlendirme
Komisyonu
|
Onaylanan Başvuru Dosyalarının
Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğüne Son Teslim Tarihi
|
20 Ocak 2020
|
İl Milli Eğitim Müdürlükleri / Üniversitelerde Rektörlük
|
Kılavuza uygunluğu tespit edilmiş ve sınava
katılmaları uygun adayların duyurulması
|
24 Ocak 2020
http://yyegm.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır.
|
Milli Eğitim Bakanlığı
|
Sınav Giriş Belgesi
|
17 Şubat 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr
internet adresinden alınabilecektir.
|
Milli Eğitim Bakanlığınca
yayımlanan belgeler adaylar tarafından alınacaktır.
|
Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri
Tarihi
Saati / Süresi
|
Ankara
23 Şubat 2020/
Saat 10.00'da / 120 dakika
|
Milli Eğitim Bakanlığı
|
Mesleki Yeterlilik Sınav Soruları ve Cevap Anahtarının
Yayımlanması
|
25 Şubat 2020
|
Milli Eğitim Bakanlığı
|
Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının İlanı
|
9 Mart 2020
|
Milli Eğitim Bakanlığı
|
Öğretim Üyesi/Öğretim
Görevlisi/Okutman Temsil
Yeteneği Sınav Tarihleri
|
Bakanlığımız
http://www.meb.gov.tr
http://yyegm.meb.gov.tr
internet adreslerinden
duyurulacaktır.
|
Milli Eğitim Bakanlığı
|
Sınav Sonucunun İlanı
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