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MEB, yurt dışına 55 okutman görevlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışına 55 okutman görevlendirmek için kılavuz yayımladı.
 10 Aralık 2019 09:39
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MEB, yurt dışına 55 okutman görevlendirecek

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışına 55 okutman görevlendirmek için kılavuz yayımladı.

Başvurular 10 ila 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. İlana başvuracak adaylardan Mesleki Yeterlilik Sınavı için 130 TL ücret alınacak.

GRUBU

BİTİRDİĞİ BÖLÜM (LİSANS)

ARANAN ASGARİ AKADEMİK ÇALIŞMA

YABANCI

DİL

ASGARİ YABANCI DİL DÜZEYİ

SEÇİLECEK

ADAY

SAYISI

A

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya

Fen-Edebiyat

Fakültelerinin Türk

Dili ve

Edebiyatı/Türkçe ve Çağdaş Türk

Lehçeleri ve Edebiyatları

bölümü mezunları

Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı/ Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatları alanında

Doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak

İngilizce

Almanca

Fransızca

Arapça

Rusça

Farsça

İtalyanca

İspanyolca

Çince

Japonca

Gürcüce

Başvurunun son günü itibarıyla

son beş yıl içinde;

YDS ve YÖKDİL

Sınavlarından en az

50 (elli) puan seviyesinde

ya da buna denk

sayılan ÖSYM Yabancı

Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

tablosunda yer alan

belgeye sahip olmak.

35

(otuz beş)

B

Üniversitelerin yabancı dil bölümleri ile hizmetin

gerektirdiği yabancı dillerin filoloji, dilbilim,

çeviri bilim, karşılaştırmalı edebiyat,

öğretmenlik ve mütercim

tercümanlık bölümü mezunları

Bitirdiği lisans öğreniminin devamı niteliğinde ve/ veya

Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Yabancılara Türkçe Öğretimi,

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında

Doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak

İngilizce

Almanca

Fransızca

Arapça

Rusça

Farsça

İtalyanca

İspanyolca

Çince

Japonca

Gürcüce

Başvurunun son günü itibarıyla

son beş yıl içinde; YDS ve

YÖKDİL Sınavlarından

en az 70 (yetmiş) puan

seviyesinde ya da buna

denk sayılan ÖSYM Yabancı

Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

tablosunda yer alan belgeye sahip olmak.

15

(on beş)

C

Üniversitelerin Tarih bölümü mezunları

Osmanlı Tarihi alanında

doktora veya bütünleşik doktora mezunu olmak.

İyi derecede Osmanlıca bilmek tercih sebebidir.

İngilizce

Almanca

Fransızca

Arapça

Rusça

Farsça

İtalyanca

İspanyolca

Çince

Japonca

Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde;

YDS ve YÖKDİL

Sınavlarından en az 50 (elli) puan seviyesinde ya da buna

denk sayılan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

tablosunda yer alan belgeye sahip olmak.

5

(beş)

Faaliyet

Tarih Aralığı

Sorumlular

Duyuru

09 Aralık 2019

Milli Eğitim Bakanlığı

Başvuru ve Ücret Yatırma

(Başvuruların doğrudan

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, Üniversitelerde

ise İlgili Birim Amirliklerine Yapılması)

10-15 Ocak 2020

Adaylar

Adayların Başvurularının Kılavuza Uygunluğunun Tespiti

10-16 Ocak 2020

İl Milli Eğitim Müdürlükleri / Üniversitelerde

İlgili Birim Amirlikleri

İnceleme ve Değerlendirme

Komisyonu

Onaylanan Başvuru Dosyalarının

Milli Eğitim Bakanlığı

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel

Müdürlüğüne Son Teslim Tarihi

20 Ocak 2020

İl Milli Eğitim Müdürlükleri / Üniversitelerde Rektörlük

Kılavuza uygunluğu tespit edilmiş ve sınava

katılmaları uygun adayların duyurulması

24 Ocak 2020

http://yyegm.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Sınav Giriş Belgesi

17 Şubat 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr

internet adresinden alınabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca

yayımlanan belgeler adaylar tarafından alınacaktır.

Mesleki Yeterlilik Sınav Yeri

Tarihi

Saati / Süresi

Ankara

23 Şubat 2020/

Saat 10.00'da / 120 dakika

Milli Eğitim Bakanlığı

Mesleki Yeterlilik Sınav Soruları ve Cevap Anahtarının

Yayımlanması

25 Şubat 2020

Milli Eğitim Bakanlığı

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının İlanı

9 Mart 2020

Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretim Üyesi/Öğretim

Görevlisi/Okutman Temsil

Yeteneği Sınav Tarihleri

Bakanlığımız

http://www.meb.gov.tr

http://yyegm.meb.gov.tr

internet adreslerinden

duyurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Sınav Sonucunun İlanı

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