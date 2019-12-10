Ankara Büyükşehir, kapalı durak isteyen vatandaşa bu cevabı verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Etlik'te, ana cadde üzerinde, TOKİ binaları önünde yer alan belediye otobüs durağına kapalı durak isteyen vatandaşa ilginç bir cevap verdi.

Tabela duraklarının kapalı hale getirilmesi için (1) ana arterlerden ara arterlere doğru yolcu yoğunluğu, (2) durakta bekleme süreleri, (3) kapalı durak istenen yerin kabin montajına uygun olup olmadığı şeklinde 3 kriter bulunduğuna dikkat çeken belediye, 21857 durak yerinde kaldırım olmadığı için " talebiniz uygun görülmemiştir" şeklinde cevap verdi.

Ana cadde üzerine kaldırım yapılması için yıllardır belediyeye başvuru yaptıklarını belirten mahalle sakinleri, belediyenin hem yetkisi dahilinde olan ana caddeye kaldırım yapmadığını hem de kaldırım olmadığı gerekçesiyle kapalı durak yapamayacakları şeklinde cevap vererek, hizmet yapmaktan kaçındığını belirtti.