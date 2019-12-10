KYK borçları silinecek mi? Erdoğan yanıtladı
|10 Aralık 2019 15:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
SORU - CEVAP
KYK borçlarını silmek gündeminizde var mı?
"Bilmiyorum buna nasıl baskı diyelim. Değerli arkadaşlar bu konu bizim gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da inşallah atacağız. Krediyi her müracaat eden alıyor ama geri ödemek koşuluyla alıyor. Bursun ödeme durumu yok. Bu atılacak adımda tüm borçlu olanların beklentisi tamamının silinmesi. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da; kredi olayı ya kalkacaktır sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun değerlendirmelerini yapıp ona göre adımlarını atacağız.
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