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Vekilden çakar savunması: Ne yaptık araçların üzerinden mi geçtik?

MHP'li Enginyurt'tan ilginç 'çakar' savunması: Ne yaptık araçların üzerinden mi geçtik?
 11 Aralık 2019 09:58
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Vekilden çakar savunması: Ne yaptık araçların üzerinden mi geçtik?

Milletvekillerine arabalarında çakar lamba kullanmasına izin verilmesine yönelik eleştirilere MHP'li Cemal Enginyurt, "Çakar kullanarak ne yaptık, araçların üzerinden mi geçtik?" diyerek tepki gösterdi.

Meclis'te son anda İçişleri torba yasasına eklenen bir maddeyle milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmesi tepki çekerken, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan ilginç bir açıklama geldi.

Milletvekili eleştiriliyor

MHP'li Vekil Cemal Enginyurt, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: TBMM İçtüzüğü'nün beşinci maddesine göre milletvekillerine verilmiş yönetmelikte haktır. Yani milletvekilleri uzun yıllardır çakar zaten kullanıyorlardı. Dolayısıyla yönetmelik kanun haline getirildi. Kanun haline getirilirken de Türkiye'de 29 üst düzey bürokrata çakar kullanma hakkı verildi. Ama ilginçtir hiçbir bürokrat 'Niçin çakar kullanıyor' diye eleştirilmezken, milletvekili eleştiriliyor.

Milletvekili yapmış olduğu siyasi görev dolayısıyla ister istemez muhalifleri tarafından her zaman saldırıya maruz kalabilir. Millet tarafından değil, siyasi muhalifleri tarafından sözlü saldırıya maruz kalıyoruz. Fiili saldırı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na olmadı mı? Birçok milletvekiline Meclis'te bile saldırılmadı mı?

"Araçların üzerinden mi geçtik?"

Dolayısıyla devlet de kanunda böyle bir hakkı sunmuş, bunun kime ne rahatsızlığı var?

Hiçbir milletvekili çakarını yakarak gitmiyor. Ben şehrimde çakarımı hiç kullanmadım şu ana kadar ihtiyaç halinde İstanbul'a gidersek, trafik açılsın diye çakar kullanıyoruz. Dolayısıyla bu çakarın bu kadar büyütülmesinde başka bir maksat arıyorum. Birileri, siyasileri ve siyaseti linç ediyor, bunu malzeme olarak kullanıyor.

"Siyaseti yıpratmak adına kullanılan argümana dönüştü"

Mafya babalarına can güvenliğinden dolayı veriyorlar. Can güvenliğini bir şekilde bahane ediyorlar demek ki kendilerini örgütlere tehdit ettiriyorlar. Onun bir altyapısı oluşturulmuştur. Geçmiş dönemde de milletvekilliği yaptım, bizim arkadaşlarımız hiç koruma talep etmiyor. Milletvekili halktan korkuyorsa koruma talep eder. Böyle bir korkumuz yok hamdolsun. Biz milletin içindeyiz. MHP milletvekilleri için söylüyorum, her hafta sonu muhtarlar toplantısında, düğünde, cenazede her yerde biz varız. Hiçbirimizin de bir koruması yok; çünkü korunacak bir şeyimiz yok. Ama trafikte de bir sıkışıklık halinde olası olayların önüne geçmek adına böylesi bir uygulama niye bu kadar büyütülüyor? Efendim vatandaş çakarla geçmiyormuş. Vatandaş ne yaptı, vekilin önüne geçip, ya da vekil vatandaşın yolunu mu kesti, hakkını mı gasp etti? Dolayısıyla bunlar siyasileri, siyaseti yıpratmak adına kullanılan bir argümana dönüştü.
Memurlar.Net
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