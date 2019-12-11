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O okulun yöneticileri açığa alındı

Mert Köksal'ın eğitim gördüğü okulun yöneticileri açığa alındı
 11 Aralık 2019 16:11
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O okulun yöneticileri açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Mert Köksal'ın öldüğü okulun yöneticilerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10 Aralık 2019 Salı günü vefatıyla ilgili olay idari açıdan, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen Maarif Müfettişlerince tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulmaktadır.

Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019 tarihinde, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ise son olarak 29 Kasım 2019 tarihinde denetlendiği görülmüştür.

Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir.

Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir.

Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir.

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Memurlar.Net
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