2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı		 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Kasım 2019 tarihinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum."

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamada geçen alımın ilk bölümüne dair ilan bugün ÖSYM tarafından yayımlandı.

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda toplam 8,845 kontenjan açıldı. Kontenjanları öğrenim düzeyine göre dağılımı şu şekildedir:

Lisans: 4.843

Ön lisans: 3.172

Orta Öğretim: 830

Bu sayılara göre, Şubat'ta 8 bin 844 sözleşmeli pozisyon ilan edilecektir.

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8 bin 845 kişilik alıma dair memurlar.net forumundaki paylaşımları görmek için tıklayınız.