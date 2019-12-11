2019/7 KPSS kılavuzunda, kadroların yarısı yer aldı
|11 Aralık 2019 20:01
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Kasım 2019 tarihinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum."
Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamada geçen alımın ilk bölümüne dair ilan bugün ÖSYM tarafından yayımlandı.
ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda toplam 8,845 kontenjan açıldı. Kontenjanları
öğrenim düzeyine göre dağılımı şu şekildedir:
Lisans: 4.843
Ön lisans: 3.172
Orta Öğretim: 830
Bu sayılara göre, Şubat'ta 8 bin 844 sözleşmeli pozisyon ilan edilecektir.
2019/7 KPSS Robotu için tıklayınız.
8 bin 845 kişilik alıma dair memurlar.net forumundaki paylaşımları görmek için tıklayınız.
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