İBB, KPSS'siz, mezuniyet notu ve sözlü sınavla 420 personel alacak
|12 Aralık 2019 23:14
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce hiç başvurulmamış bir yöntemle personel alımı yapıyor. İlan için tıklayın.
12 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan ilana göre, başvuran adaylarda herhangi bir KPSS puan şartı aranmaksızın, en yüksek mezuniyet notuna sahip 2100 adaya uygulanacak sözlü sınavla 420 sözleşmeli personel alacaktır.
Alınacak personel unvanları şu şekilde: Avukat, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşire, ebe, çocuk gelişimcisi, mühendis, mimar, şehir mühendisi, matematikçi, istatistikçi, peyzaj mimarı, arkeolog, tercüman, ekonomist, sanat tarihçisi, programcı, tekniker, teknisyen, eğitmen.
Mühendis, şehir plancısı gibi teknik bölümlerde, adaylardan ayrıca YDS'den 60 puan almış olma şartı isteniyor.
KPSS şartının aranmayacağı başvurularda, adayların, turkiye.gov.tr üzerinden başvurduktan sonra belgelerle birlikte 5 günlük bir süre içinde bizzat başvurması şartı aranmaktadır.
İBB'nin adaylardan KPSS puan şartı aramaması, adayların haklı tepkisine neden olmaktadır.
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