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'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı

Uluslararası makaleleri derleyen "Scopus & Web Of Science Veri Tabanı Atıflar" sitesine dayanan ve Türkiye'deki 68 üniversite rektörünün tek bir tane dahi uluslararası yayının olmadığını iddia eden haberlerin eksik bilgiye dayandığı ortaya çıktı
 13 Aralık 2019 00:14
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'68 Rektör sıfır çekti' haberleri eksik bilgi çıktı

Hafta içinde bir çok medya kuruluşunda yer alan ve Türkiye'deki 68 üniversite rektörünün tek bir tane dahi uluslararası yayının olmadığını iddia eden haberlerin, eksik bilgiye dayandığı ortaya çıktı.

Söz konusu haberin dayanağını, https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ adresindeki internet sitesi oluşturuyor. Bu siteye 207 üniversitenin rektör isimleri tek tek girilerek sorgulama yapılmış ve veriler "Scopus & Web Of Science Veri Tabanı Atıflar" adlı sitede yayınlanmıştır.

Ancak bu site, akademisyenlerin ve rektörlerin, kendilerine ait bilgileri eklemesiyle oluşuyor ve güncelleniyor. Yani bir rektör kendi yayınlarını buraya girerse, sorgulamada çıkmaktadır, yayın yapmış olmasına rağmen bu adrese girmezse çıkmamaktadır.

Sorgulama yapılan bir çok Rektör, bu internet sitesine makalelerini girmediği için, ulusal veya uluslararası bir yayın yapmadığı şeklinde veri çıkmıştır. Ancak bu bilgi, gerçekte o rektörün yayın yapmadığı anlamına gelmemektedir.

Haberler sonrasında Birgün Gazetesi kendi internet sitesindeki haberi yayından çıkardı ve 68 yerine 36 rektörlü yeni bir haber yaptı. Tıklayınız. Ancak 36 rektörün sıfır çektiğini gösteren haber de, yine eksik bilgiye dayanmaktadır. Zira bazı rektörler, haberler sonrasında kendi yayınlarını akademik.gov.tr ye yüklemesine rağmen bazı rektörler ise kamuoyu baskısını umursamamakta ve hala kendi bilgilerini güncellememektedir.

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ adresindeki internet sitesinde akademisyen ismini girerek, o akademisyenin girdiği bilgileri görebilirsiniz.
Memurlar.Net - Özel

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