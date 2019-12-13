Bakanlık Aleyna Tilki'ye ödül verdi!
Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi işbirliği ile "30 Altı 30" programında Türkiye'nin ilham veren gençleri ödüllerini aldı. Ödül alanlar arasında, genç nesile örnek olmayan çıkışlarda bulunan Aleyna Tilki'nin de yer alması dikkat çekti.
|13 Aralık 2019 12:04
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Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi işbirliği ile "30 Altı 30" programında Türkiye'nin ilham veren gençleri ödüllerini aldı. Ödül alanlar arasında, genç nesile örnek olmayan çıkışlarda bulunan Aleyna Tilki'nin de yer alması dikkat çekti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Forbes Dergisi işbirliğinde başlatılan, 30 yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkıp, "30 Altı 30" programında yer alanlara ödülleri verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aleyna Tilki'yi 'Türkiye'nin ilham veren gençleri' arasında göstererek 'Müzik' ödülü verdi.
Aleyna Tilki'ye verilen ödül tepki çekerken 'Gençlerimze örnek gösterilen isim bu mu?' soruları soruldu.
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