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İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza

ANTALYA'da site görevlisi Osman Erdoğan'ın (31) satın aldığı otomobile, Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası, kullanımda olan plakayı basıp, verdi. Polis, 'ikiz plaka' taktığı gerekçesiyle Erdoğan'a 5 bin TL ceza kesti.
 14 Aralık 2019 16:33
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İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza

ANTALYA'da site görevlisi Osman Erdoğan'ın (31) satın aldığı otomobile, Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası, kullanımda olan plakayı basıp, verdi. Polis, 'ikiz plaka' taktığı gerekçesiyle Erdoğan'a 5 bin TL ceza kesti. Erdoğan, Mağdur oldum, evrakta sahtecilikten de dava açılacak. Uyuyamıyorum. Bu cezayı ancak arabayı satıp ödeyebilirim. İlk arabanın sevincini yaşamadan satmak zorunda kalacağım dedi.

Konyaaltı ilçesindeki bir sitede çalışan Osman Erdoğan, otomobil almak için uzun süre internette arama yaptı. Aradığı otomobili Konya'da bir galeride bulan Erdoğan, 3 arkadaşıyla bu kente gitti. Noterde alım-satım işlemini yapan Erdoğan, aracına Antalya plakası taktırmak istedi.

Noter de bir plaka belirledi. Erdoğan, evraklara birlikte plakayı bastırmak için Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na gitti. 10 dakika içinde plakasını teslim alan Erdoğan, anne-babasının yaşadığı Seydişehir ilçesine gitti. Ancak güzergahtaki Plaka Tanıma Sistemi'nden plakanın, 'ikiz plaka' olduğu belirlendi.

'İLK ARABANIN HEYECANI İLE FARK ETMEDİM'

Otomobilinin sigorta işlerini yaptıracağı sırada polis tarafından aranarak, aracının yanına gelmesi istenen Erdoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı

Polis bana otomobilin plakasının ikiz olduğunu söyledi. Ruhsatı kontrol ettiğimizde plakanın yanlış basılmış olduğunu fark ettim. Plakanın sonu 316 olması gerekirken 315 basılmış. İlk arabamın heyecanı ile fark etmemiştim. Karakolda dört saat ifade verdim. Sağlık raporu almak zorunda kaldım. İkiz plaka nedeniyle 5 bin lira trafik cezası uygulandı. Polislerle Konya Şoförler Odası yetkililerini telefonla görüştürdüm ama bir şey değişmedi. Şoförler Odası hatasını kabul etti. Yeni plaka gönderdiler ve aracı trafikten men edilmekten kurtardık.

EŞİYLE YILLARCA OTOMOBİL PARASI BİRİKTİRDİ

Haksız yere 5 bin liralık ceza ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Erdoğan, temizlik işlerine giden eşiyle yıllardır otomobil almak için para biriktirdiklerini, üzerine de banka kredisi çektiklerini söyledi. 5 bin liranın kendisi için büyük bir miktar olduğunu dile getiren Erdoğan, cezanın iptali için mahkemeye başvurduğunu kaydetti. Erdoğan, Sorunun çözülmesi için işimi bırakıp, sürekli bir yerlere gidiyorum. Mağdur oldum, evrakta sahtecilikten de dava açılacak. İki, üç gündür uyuyamıyorum. Oda hatasını kabul ediyor ama yardımcı olma taraftarı değil. Bu cezayı ancak arabayı satıp ödeyebilirim. İlk arabanın sevincini yaşamadan satmak zorunda kalacağım dedi.
DHA
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