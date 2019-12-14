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100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler

Dar gelirli aileleri yuva sahibi yapmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi", vatandaşlarda büyük bir heyecan yarattı. Bu proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. Projenin hangi ilçelerde yapılacağı netleşti. İşte o ilçeler...
 14 Aralık 2019 19:36
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100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde yapılacak "100 Bin Sosyal Konut Projesi", tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yarattı. 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında başvuruların alınacağı projede vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de söz konusu konutların hangi ilçelerde yapılacağı oldu. 17.3 milyar TL'lik yatırımla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak ve ülke genelinde binlerce dar gelirli aileyi yuva sahibi yapacak projenin hayata geçirileceği ilçelerden bir bölümü netlik kazanmaya başladı.

BAŞKENT'TE ÜÇ İLÇE

Toplam 4 bin konut yapılacak Başkent Ankara'da 3 ilçedeki bazı projeler belirlendi. Ankara'nın Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde 2 bin 300 konut, Beypazarı'nda 500 konut, Nallıhan'da ise 200 konut yapılacağı öğrenildi.

Durumu netlik kazanan ülke genelindeki diğer il ve ilçelerdeki konut sayısı ise şöyle sıralandı:

Adana Sarıçam Akkuyu mevkinde 800, Buruk mevkinde 800, Afyon Diner 4. Etap'ta 94, merkez Sadıkbey'de 350, merkez Çetinkaya'da 480, Emirdağ ilçesi 2. Etap'ta ise 151 konut yapılacak. Aksaray Güzelyurt 3. Etap'ta 156, merkez Yenikent'te 150, Ağaçören ilçesinde 60, Eskil ilçesinde 142 konut yapılacak. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılacak konut sayısı ise 79 olarak açıklandı.

DOĞU'DAN BATI'YA UZANACAK

Ardahan Göle 2. Etap'ta 300 konut yapılması kararlaştırılırken, Batman'ın Sason ilçesinde 116, Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi'nde 168, Bingöl Yedisu mevkinde 106 konut, Burdur Karamanlı 3. Etap'ta 109 konut, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 94, Şabanözü'nde 200 konut, Çorum'un Uğurludağ ilçesi 2. Etap'ta 150, Oğuzlar Mahallesi'nde ise 100 konut yapılacak.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 150 konut kesinlik kazanırken, Erzincan Üzümlü ilçesinde 75, İliç'te 230, Erzurum Pasinler'de 142, Şenkaya'da ise 100 konut planlandı.

ISPARTA'DA İKİ İLÇE

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde ise 102 konut yapılması kesinlik kazanırken, Isparta'nın Aksu ilçesinde 100, Eğirdir ilçesinde 200 konut yapılacak. Kayseri Sarıoğlan 2. Etap'ta 230, Kırıkkale Delice ilçesinde 100, Bahşılı'da 220, Keskin'de 124, Yahşihan'da ise 300 konut kesinleşti.

AYLIK GELİRİ 5.500 TL'DEN DÜŞÜK OLANLAR...

Türkiye genelinde büyük bir heyecan yaratan ve dar gelirli aileleri aylık 849 lira taksitle ev sahibi yapacak '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzaladı. 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

SİVAS'IN ŞANSLISI AKINCILAR

Kilis Polateli'nde 188 konut planlanırken, Konya Altınekin'de 204, Kütahya Simav'da 160, Demirci'de 79, Çavdarhisar'da 160 konut yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca Malatya Yazıhan'da 78, Nevşehir Derinkuyu'da 126, Sivas Akıncılar'da 260, Trabzon Şalpazarı'nda 48, Yozgat Saraykent'te 200 konut yapılacak.
Sabah
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