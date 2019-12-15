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İHA'lara yeni yuva

Türkiye Doğu Akdeniz'de Libya'nın ardından KKTC'yle kritik bir adım attı. KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nı Türk İHA ve SİHA'ların kullanımına tahsis etti. Dalaman'dan kalkan insansız hava uçakları yarından itibaren Geçitkale'yi kullanacak. Sondaj gemilerinin güvenliği de buradan sağlanacak. Havaalanına Trafics hattı çekilerek Türk donanmasıyla iletişim kuruldu. Sıradaki adım adada deniz üssü kurulması
 15 Aralık 2019 08:46
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İHA'lara yeni yuva

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde karar aldı. Böylece Geçitkale Havaalanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na tahsis edildi. Bundan böyle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama ve sondaj çalışmalarının güvenliği İHA ve SİHA'larla buradaki karargahtan sağlanacak.

İHA'ların KKTC'de konuşlanması için çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip Geçitkale'de incelemeler yaparak olumlu görüş belirtmiş, ardından da konuşlanma için gerekli çalışmalar başlatılmıştı.

KKTC yönetiminden çıkan onayın ardından Türk donanmasının insansız hava gücüyle Geçitkale'ye konuşlanması hızla tamamlandı. Sistemin kurulumu için gerekli malzemeler ve görev alacak personel de KKTC'ye ulaştı. Geçitkale'deki üssün gemilerle haberleşmesi için Trafics hattı kuruldu. İHA ve SİHA'lar, yarından itibaren Geçitkale Havaalanı'ndan uçmaya başlayacak.

BÖLGE KONTROLÜMÜZDE

Geçitkale Havaalanı 1982 yılında askeri maksatlar için ve NATO standartlarında inşa edildi. Burada savaş uçaklarının rahatlıkla iniş-kalkış yapabilecekleri pistler ile uçakların sığacağı hangarlar bulunuyor. Tesisin İHA ve SİHA'lar için sağlıklı işleyebilmesi doğrultusunda ek yatırımlar da yapılacak. Geçitkale'nin önümüzdeki süreçte bölgede yaşanacak gelişmelerle doğru orantılı olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin kullanımına da açılabileceği belirtiliyor. Türk donanması envanterindeki İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de konuşlu sismik araştırma ve sondaj gemileri ile savaş gemilerine hava desteği sağlıyor. Bölgede görev yapan gemileri takip eden İHA ve SİHA'lar bugüne kadar Dalaman'dan kalkış yapıyordu. Sistemlerin Geçitkale'ye konuşlanmaları, daha çok havada kalabilmeleri ve daha uzun süreli ve etkin görev yapabilmeleri konusunda önemli avantajlar sağlayacak. Gelişmeyi yorumlayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Türkiye ve KKTC hem havada hem sahada hem masada hem de Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de güçlü olarak yoluna devam ediyor, edecektir. Biz biriz, bölgede kimse bizlerin haklarını göz ardı ederek adım atmamalı. Bölge her anlamda kontrolümüzdedir" diye konuştu.

Sıra deniz üssünde

Doğu Akdeniz'de enerji geriliminin artması ve Suriye savaşını bahane ederek tüm ülkelerin Akdeniz'deki varlıklarını artırmaları üzerine KKTC'de deniz ve hava üssü ihtiyacı daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bu doğrultuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na sunulan öneride, Türkiye'nin KKTC'de uygun bir mevkide deniz üssü kurması gerektiği, kurulacak deniz üssünün, İngilizlerin bölgedeki deniz üssü gibi egemen üs olarak tesisi önerilmişti. Geçitkale'ye SİHA tesisinin ardından Kıbrıs'ta sıranın 'deniz üssü'ne geldiği belirtiliyor.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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