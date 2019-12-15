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Buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi!

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında bugün bir skandal yaşandı.
 15 Aralık 2019 18:50
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Buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi!

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında bugün bir skandal yaşandı.

A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çaldı. Marşın yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular bağırarak İstiklal Marşı'nı tamamladı.

Skandal olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada şunları söyledi: A Milli Takımımızın 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası yapılan seremonide İstiklal Marşımızın ortasında müzik çaldı ve marşımızı sporcularımız tamamladı. Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. Daha önce de temsilcimiz Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübünün İsrail temsilcisi HC Bat Yam karşısında elde ettiği galibiyet sonrasında aynı problemi yaşamıştık. İstiklal Marşımıza, sporcularımıza ve ülkemize yapılan bu terbiyesizliği kınıyorum! Her zaman söylediğimiz gibi; gücümüz yenmeye, sesimiz Marşımızı dinletmeye yeter dedi.
DHA
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