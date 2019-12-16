Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük		 

Sabah Gazetesi muhabirlerinden İsa Tatlıcan'ın Turan Çolakkadı ile yapmış olduğu röportajın önemli kısımları:

BU OPERASYONU BEKLEMİYORDUM

-FETÖ'nün 17 Aralık yargı darbesini yapacağını düşünüyor muydunuz?

Hiç tahmin etmiyordum. Zaten onlar böyle operasyonları çok iyi gizliyorlardı. UYAP'a bile kaydetmiyorlardı. Ya da terör falan sahte bir isimle dosyayı gizliyorlardı. Sabah bana bir dosya sundular ama zaten operasyon başlamıştı. Çok şaşırmıştım. Siyasi bir operasyon olduğunu hemen anladım ve Zekeriya'ya " bu yapılır mı, bu ne acele" dedim.

ZEKERİYA ÖZ KULLANILMAYA MÜSAİTTİ

-Zekeriye Öz ile birlikte çalıştınız. Nasıl biriydi?

Zekeriya Öz'ün hukuk bilgisi yoktu. Sosyal yönü ise son derece zayıftı. Tek özelliği ise kullanılmaya çok müsaitti. Sen büyüksün dediğinizde istenileni yapacak kapasitedeydi. FETÖ'ye de bu özellikleri nedeniyle sonradan eklemlendiğini düşünüyorum. Zekeriye Öz kendini o kadar büyük biri olarak görüyordu ki "Obama'dan sonra en ünlü adam sensin" diye espiri yapanlara inanıyordu. FETÖ'de onun bu özelliklerini bildiği için çok iyi kullandı.

-Neler yaşandı o süreçte?

Tabi büyük bir gürültü koptu. Sonraki zamanda anladık ki herşey hazırmış. Soruşturma konusu olan çuvalları bile açmadan karar vermişler.

-25 Aralık operasyonu hakkında önceden bilgi sahibi oldunuz mu?

Bir gün önce böyle bir operasyon yapılacağını duydum. Ancak içeriği hakkında bilgi sahibi değildim. Bizim duyumlarımız 25 Aralık operasyonunun öne çekildiği yönünde. Deşifre olunca aceleye getirmişler.

17 ARALIK'TA HEMEN MÜDAHALE ETTİM

-Siz HSYK'daki FETÖ'cüleri çok kızdıracak olan bir adım attınız ve operasyona müdahale ettiniz.

Evet, 17 Aralık operasyonunu öğrendik ve 25 Aralık operasyonuna da artık güven duymuyorduk. Habersiz, gizli kapaklı bir iş yapıyorlar ve dosyaların içeriği de çok zayıftı. Ben de şöyle bir uygulama yaptım. FETÖ'cü savcıları görevden almam çok zordu. Ben de onların yanına güvendiğim, tarafsız iki savcı daha görevlendirdim. Bir de talimat yazdım. İhtilaf olduğu zaman iki kişinin imzasıyla işlem devam eder, dedim. Çok kritik bir atamaydı. Savcıyı alsaydım çok tartışma yaratacaktı. Zaten HSYK bana soruşturma açtı.

25 ARALIK'I ÖĞRENDİM AMA DURDURAMADIM

-25 Aralık operasyonu nasıl başladı?

25 Aralık operasyonunu öğrenince savcısını çağırdım. Bana izahat veremedi. "Terörist mi bunlar niye terör bürosunda soruşturuyorsunuz" dedim. Başlarındaki Başsavcı vekilinin de haberi yoktu. Yarın dosyayı getirin bir inceleyelim dedim. Yarın dosya hakkında karar verecektik ama bu FETÖ'cüler sabah 5'te operasyonu başlatmış. Bunlar böyleydi.

YARGI İMAMI TALİMAT VERDİ

-Ne hissettiniz 17 Aralık operasyonu başladığında

17 Aralık'ı duyduğumda şok oldum. Çok şaşırdım. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Bir yargı imamından emir alıp kanuna aykırı bir operasyon yapacaklarını hiç beklemiyordum. Beni şaşırtan şu bir Savcı ve Hakim görevini bu kadar suiistimal eder mi? 180 derece yasaya aykırı davranır mı? Bu inanılmaz bir şey. Bir öğretmen bir hakime, bir astsubay generale emir verebiliyor. Bir talimat geldiğinde yapamam diyen FETÖ'cü yoktur. Zekeriya Öz tavla oynadığı Aziz Yıldırım'ı içeri atmıştı. Çünkü tavla oynadığı sırada tutuklanacağını bilmiyordu. İmamından talimat geliyor ve tutukluyor. Bunlar köle gibi, talimat geldiyse bitmiştir. 17 Aralık operasyonu da yargı imamının talimatıyla başladı.

-25 Aralık savcılarını nasıl görevden aldınız?

Sabah konuşacağız dediğim halde operasyonu başlatınca bu savcıları hemen görevden aldım. UYAP girişlerini de kapattım. Görevden alınmayı hiç beklemiyorlardı. Operasyon başlayınca öğrenilir ve hiçbir şey yapılamaz diye düşünüyorlardı. Başsavcı vekili Oktay Erdoğan'a görev verdim ve 5 savcı görevlendirdim.

FETÖ BENİ HEDEF ALDI

-Çağlayan Adliyesi'nin önünde FETÖ'cü Savcı Muhammer Akkaş bir bildiri dağıttı. O bilidirin amacı neydi?

O bildiriyi Muhammer Akkaş'ın yazdığını düşünmüyorum. Çünkü dili hukuki bir dil değil. Dağıt demişler eline tutuşturmuşlar o da dağıtıyordu. Güvenlik amiri bildiriyi bana getirdi. Bildiri beni hedef alıyordu.

-O bildiriye nasıl tepki verdiniz?

O dönemde konunumuz gereği basın karşısına hiç çıkmazdık. Ama bu bildiri basın açıklamasıyla falan kapatılacak bir durum değildi. Hemen canlı yayına çıktım. Bunların hepsini madde madde anlattım. Yapılan soruşturmanın çok yanlış olduğunu anlattım ve daha tecrübeli 5 savcı atadığımı söyledim. "25 yıllık savcıyım, babam gelse taraf tutmam, bunlara güvenmiyorum" dedim. Benim işi gücü bırakıp 10 dakika içinde canlı yayına gideceğimi beklemiyorlardı. Canlı yayına çıkmam onları bitirdi. Öyle bir morallerini bozdu ki.

-17/25 Aralık yargı darbe girişimi neden başarısız oldu sizce?

Ne kadar gizli yapmaya çalışsalar da bir şekilde bu sızdı.

-Sizinle çok uğraştılar mı?

Toplu olarak defalarca bana geldiler. Tehdit etmediler ama zımmen bazı şeyler ima ettiler. Hiç korkmadım bunlardan. Zaten Muhammer Akkaş'ın bildirisi beni hedef alıyordu. Bildiriyi dağıtınca Turan Çolakkadı artık bize dokunamaz diyorlardı.

TÜRKİYE'Yİ UÇURUMA GÖTÜRECEKLERDİ

-17/25 Aralık operasyonu başarılı olsaydı nasıl sonuçları olurdu.

17/25 Aralık operasyonu başarılı olsaydı Türkiye için çok kötü sonuçları olurdu. Türkiye'yi uçuruma götürürlerdi. Amaçları hükümeti ve dönemin Başbakanı Erdoğan'ı zora sokmak ve harcamak istiyorlardı. Niyetlerini de çok iyi biliyorum. Çok önemli isimlere kadar uzanabilirlerdi. Kötü niyetleri olduğu çok belliydi. MİT operasyonu ile bir deneme yapmışlardı. Ama ben başarılı olacaklarına inanmadım.

-17/25 Aralık operasyonu 15 Temmuz darbe girişiminin ilk evresi miydi?

MİT operasyonu, 17/25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz darbe girişimi bunların hepsi bir bütün. Benim tahminim 2010 yılında bunlar düğmeye bastılar. 15 Temmuz ihanetini gerçekleştireceklerini, cesaret edeceklerini hiç düşünmemiştim ve bu kadarını yapabileceklerine ihtimal vermiyordum. FETÖ'nün bir hedefi var ve bu hedefe gitmek için her yöntemi denediler.

YARGIDA HALA ÖNEMLİ ADAMLARI OLABİLİR

-Yargıda FETÖ tehlikesi bitti mi?

Bunların az sayıda ama çok gizli elemanları kalmış olabilir. Zekeriya Öz gibi adamlar kullanılan basit adamlar. Zekeriya Öz FETÖ'den kendisine gelen evrakı okumadan imzalayan bir adam. Bunların asıl elemanları çok gizli olur. Yargı darbesi, askeri darbe planlayan bir yapı yalnız değildir.