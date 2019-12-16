Google'ın yeni kararı en anlama geliyor?

Google bugün yaptığı açıklamayla, Türkiye'de satışa sunulacak yeni Android tabanlı telefonlarda Google uygulamalarının (Gmail, youtube, Google maps) yer almadığından, yeni telefon modellerini onaylamayacağını açıkladı.

Google açıklamasında "Google olarak bu konunun olabildiğince hızlı şekilde çözümü için Rekabet Kurumu ile birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Türkiye'de hızlı şekilde kanunlarla uyumlu biçimde çalışmak bizim için büyük önem taşıdığından, iş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik." denildi.

Bu açıklama, Türkiye'de satışa sunulacak yeni telefon modellerinde Google Play Store'un olmayacağı anlamına geliyor.

Google'un bu açıklamasına göre, Türkiye'de satışa sunulacak yeni Android tabanlı telefon modellerinde, Google ürünleri yüklü olarak gelmeyecektir. (Youtube, gmail, Haritalar, Drive gibi servisler)

Ayrıca telefonlarda, Google Play Store olmayacaktır. Bu nedenle kullanıcıların ya mobil sayfalardan istedikleri uygulamamaları açmaları ya da Google Play Store'un APK dosyasını telefonlarına indirmesi gerekmektedir.

Uygulama, hali hazırda kullanılan telefon modellerini etkilemeyecek