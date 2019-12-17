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Türkkan'ın 'kim bu sarıklı' dediği kişi şehit babası çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımı yapan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba" dedi. Türkkan, O ziyaretçinin Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası olduğunun anlaşılması üzerine paylaşımını sildi.
 17 Aralık 2019 21:38
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Türkkan'ın 'kim bu sarıklı' dediği kişi şehit babası çıktı

TBMM'de Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Türkkan, TBMM locasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı

Türkkan, fotoğrafın altına "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba" dedi.

O kişi Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasıydı

Türkkan'ın "Kimdir acaba" diye sorduğu ismin; Mardin'de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası olduğu anlaşıldı.

Meclis'e bir vekilin daveti üzerine gelen şehit kaymakamın babası; bir vekil ile görüşme yapıp yemek yedikten merak ettiği Genel Kurul'u gezdi.

İşte Türkkan'ın sildiği o paylaşım:

Memurlar.Net
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