Türkkan'ın 'kim bu sarıklı' dediği kişi şehit babası çıktı
|17 Aralık 2019 21:38
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TBMM'de Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Türkkan, TBMM locasında çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı
Türkkan, fotoğrafın altına "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba" dedi.
O kişi Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasıydı
Türkkan'ın "Kimdir acaba" diye sorduğu ismin; Mardin'de 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası olduğu anlaşıldı.
Meclis'e bir vekilin daveti üzerine gelen şehit kaymakamın babası; bir vekil ile görüşme yapıp yemek yedikten merak ettiği Genel Kurul'u gezdi.
İşte Türkkan'ın sildiği o paylaşım:
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