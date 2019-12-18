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Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?

 18 Aralık 2019 08:06
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Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, "Maçtan önce Fatih Terim yardımcı hocamın omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' diye soruyor. Mafya mısın sen ya? Sen kimsin?" dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının bitiş düdüğüyle ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Muslera ile Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken gerginliği polis sona erdirdi.

"FATİH TERİM SEN KİMSİN?"

Maç sonunda Haber Global'e konuşan Gökhan Çıra, "Maçtan önce Fatih Terim yardımcı hocamın omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' Diye soruyor. Mafya mısın sen ya? Sen kimsin? Beni istediği zaman bulabilir. Evimi herkes biliyor. Ben GS altyapısı çıkışlıyım evet ama benim orada ne yaşadığımı kimse bilmez, ben kendim biliyorum. Benim gibi birçok arkadaşım var." dedi.

Fatih Terim ise olayın ardından; "GÖKHAN'I TABİ Kİ SORACAĞIM"

Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra ile ilgili maçtan önce bilgi almak istediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Gökhan'ı sordum, bizim genç takımda oynamış. Kendisini tebrik edecektim, 1 hafta önce ameliyat olup sahaya çıktığı için. Sormam mı, sorarım tabii" diye konuştu.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir.
Memurlar.Net
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