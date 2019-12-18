'Makam sahibi olmak için ya İmam Hatipli ya da Trabzonlu olacaksın'
AK Partili Belediye başkanının kendi partisini hedef alan sözleri gündem yaratacak
|18 Aralık 2019 11:38
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Son yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Balıkesir Belediye Başkanı olan Yücel Yılmaz'ın kendi partisini hedef alan sözleri oldukça dikkat çekti.
İnternete düşen görüntülerde Yılmaz'ın bir oturumda konuşma yaparken sarf ettiği, "Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için ya imam hatipli olacaksın ya da Trabzonlu" sözleri tartışma yarattı.
Özellikle Türkiye'deki muhalefetin AK Parti'yi liyakattan uzak atamalar ve yerleştirmeler yapmakla suçladığı bir dönemde yapılan bu itiraf, parti içinde de huzursuzluğa sebep oldu.
Yücel Yılmaz bir diğer göndermesini ise kabinedeki 4 Trabzonlu bakan; Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Cahit Turan, Mustafa Varank'a yaptı.
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