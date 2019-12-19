2019 yılı EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
|19 Aralık 2019 13:42
|Yazdır
EKPSS Tercih kılavuzu yayımlandı. Başvurular bugün itibariyle başladı. 23 Aralık'ta sona erecek.
Yayımlanan kılavuz ile Kamuya 165 ilköğretim, 396 Ortaöğretim, 448 Önlisans, 295 de Lisans mezunu olmak üzere toplamda 1304 engelli memur alınacak.
2019 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir
Adaylar, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
TABLO-1.İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-2.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-3.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-4.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
İlköğretim/Ortaokul/İlkokul Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı
Mezun Olunan Ön Lisans Programı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üniversiteden, örnek öğretim üyesi alım ilanı
19 Aralık 2019 15:02
|Hakim ve savcılık sınav giriş belgeleri yayımlandı
19 Aralık 2019 14:23
|ÖSYM, EKPSS branş sıralamalarını güncelledi
19 Aralık 2019 09:17
|'450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek'
18 Aralık 2019 21:19
|1000 işçi alımında, üniversite mezunları, kuradan sonra elendi
18 Aralık 2019 11:10
|KPSS 2019/8 tercih kılavuzu yayımlandı
18 Aralık 2019 10:06
|İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatli personel alacakmış!
17 Aralık 2019 15:16
|Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak
17 Aralık 2019 11:31
|MEB, 830 Suriyeli öğretmen haberini yalanladı
16 Aralık 2019 19:07
|İBB, bizzat başvuru isteyince, yüzlerce metrelik kuyruk oluştu
16 Aralık 2019 15:37