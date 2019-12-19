Belediye Başkanı, inşaatına olur vermeyen işçileri, işten attı		 

Malatya Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'ın, Belediye Başkanı olmadan önce 2017 yılında yaptırdığı inşaata, o dönem belediyede görev yapan belediye personelince, projeye aykırı olduğu için izin verilmedi.

İsa Özkan, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerin ardından Belediye Başkanı oldu. Belediye Başkanı seçildikten sonra projesine onay vermeyen fen işleri personelinden sözleşmeli olanları işten çıkardı.

İŞÇİLER, İŞLERİNİ YAPTIKLARI İÇİN İŞTEN ATILDI

Belgede imzası olan Mehmet G. ve Mustafa K. sözleşmeli personel oldukları için işten işten atıldı. Özkan, Belgede imzası olan bir diğer isim Habip T.'yi ise memur olduğu için işten atamadığı ama müdürlükten alıp pasif göreve aldığı belirtiliyor.

İşten çıkarılan sözleşmeli personelin yerine ise iki yeni kişi aldı.

BELEDİYEYİ ARADIK AMA TELEFONA ÇIKAN OLMADI

Memurlar.net olarak, iddia edilen konuları sormak için Malatya Darende Belediyesini aradık. Telefona cevap veren bir muhatap bulamadığımız için, konuyla ilgili belediyenin söz konusu iddia ile ilgili düşüncelerini öğrenemedik.

İŞTE O DÖNEM TUTULAN YAPI TATİL ZAPTI