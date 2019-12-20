En çok öğretmen alınacak 5 alan
20 bin sözleşmeli öğretmenler arasından en fazla 3007 kişilik kontenjan ile Sınıf öğretmeni alınacak.
|20 Aralık 2019 17:19
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Milli Eğitim Bakanlığı, bugün yaptığı duyuru ile 20 bin sözleşmeli personel alacağını ilan etti.
Ön başvurular 6 ila 10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. 20 bin sözleşmeli öğretmenler arasından en fazla 3007 kişilik kontenjan ile Sınıf öğretmeni alınacak.
İşte en fazla öğretmen alınacak 5 alan
|Sınıf Öğretmeni
|3007
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|1836
|İngilizce Öğretmenliği
|1731
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|1699
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|1513
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