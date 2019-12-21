Silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü ağır yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşiyle sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
|21 Aralık 2019 17:31
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşiyle sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan okul müdürü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Zafer Mahallesi'ndeki İnce Sokak'ta eşi ile yürüyen Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.
Ağrı yaralanan Öngör, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, eşi ise çevredeki bir iş yerine sığındı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.Ş. polislerce yakalandı.
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