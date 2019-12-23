Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu		 
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır		 
CHP, Sinan Aygün'ü ihraç etmek için disiplin soruşturması başlattı		 
Çekirgeyi hızlıca avlayan örümcek Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret 22,58 oranında artacak.
 23 Aralık 2019 01:23
Yazdır
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2020'da yürürlüğe girecek.

DİĞER VERGİ ORANLARI DA BELLİ OLDU

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22.58 oranında artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkinci elde en çok bu araçlar satıldı
22 Aralık 2019 11:15		 Otomotiv pazarının yılı 500 binin altında kapatması bekleniyor
22 Aralık 2019 11:05
LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar
19 Aralık 2019 23:43		 Sürücüler akın etti! Sıfır kilometre araç kalmadı
19 Aralık 2019 23:33
Otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı soruşturması
19 Aralık 2019 22:58		 Yerli otomobil prototipi tanıtıma hazır
19 Aralık 2019 07:56
Sürücüler dikkat! Hava yastığına köpük sıkan bile var
18 Aralık 2019 22:58		 Otomotivde 2020'de hafif toparlanma bekleniyor
18 Aralık 2019 20:13
Türkiye'de en fazla trafik sigortası yaptırılıyor
18 Aralık 2019 19:51		 İtalyan Fiat ile Fransız PSA birleşiyor...
18 Aralık 2019 11:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:23 - 2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu01:20 - MEB e- sınav uygulama ve izleme kursu açıyor00:42 - Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor00:36 - Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu00:31 - Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu00:13 - Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge00:13 - 105. yılında, Sarıkamış'ta ne oldu?00:01 - Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?00:01 - Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır00:01 - 23 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
00:00 - MEB'den 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı23:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım23:14 - Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü22:51 - Hem anne, hem muhtar hem de inşaat ustası22:46 - GESTAŞ ve BUDO'dan sefer iptalleri22:40 - Atandığı hastaneyi 3 ayda ihya etti22:33 - Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı22:27 - Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u evine davet etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Balyoz'a dahil edilen general: Libya için gerekirse savaşılır
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yeniden değerleme oranı belli oldu
Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezalarına zam oranı belli oldu
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?
105. yılında, Sarıkamış'ta ne oldu?
MEB'den 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı
Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin Görev Yetki Ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
23 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
2020 ehliyet, pasaport, motorlu taşıt vergi artış oranı belli oldu
MEB e- sınav uygulama ve izleme kursu açıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşya ile kurulan duygusal bağ 1
pazar kahvaltısı 3
sükut etmek 1
münzevi 1
insanı değerli hissettiren kral hareketler 1
keloğlan 1
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 2
istanbul kanalı 1
marriage story 1
a101 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam