Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.
|23 Aralık 2019 10:12
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
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