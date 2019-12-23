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Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler

Sinan Aygün, TOGO Kulelerine dair basın toplantısı düzenledi. Aygün "16:57'de istinafa başvuru yaptılar, 17:25'te dilekçeyi geri çekiyorlar" dedi.
 23 Aralık 2019 10:17
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Sinan Aygün: 28 dk sonra dilekçeyi geri çektiler

ATO eski Başkanı Sinan Aygün, bir basın toplantısı düzenleyerek, TOGO Kulelerindeki emsale dair açıklamalarda bulundu.

1- Tüm Eskişehir yolunda emsal ortalaması 2,55 olmasına rağmen, benim yaptığım TOGO binasına 2,1 emsal verdiler. Eskişehir yolunda 3 olan emsaller vardır.

2- Ben diyorum ki benden para istediler, Mansur Yavaş diyor ki, "Sinan Aygün FETÖ'cü"...
Bakın FETÖ'cü savcılar tarafından bana müebbet istemli iddianame düzenlendi. 2019 yılında yeni sonuçlandı.

3- TOGO Kulelerinde 9 bin metrekare TOGO ailesinin, 3 bin metrekare ise bana ait. gazetecilere söylüyorum. Londra'da kimlerin evi var, şirketleri var araştırılsın.

4- Mansur Yavaş 950 milyon TL rant sağladığımı iddia ediyor. Ben rantı da ona veriyorum, kuleleri de ona veriyorum. Burasını gelsin 550 milyon liraya gelsin benden alsın. Çok hayırsever biridir. Gelsin alsın.
Bu inşaat 120 bin metrekare. Eksi 7 kat yerin dibine girdik. 40 bin metrekare dediği yer otopark. 1000 küsur araç alıyor. Ben daireye 2-3 otopark ayırdım. 84 bin metrekarenin 44 bini otopark ve teknik alan. Mansur Yavaş diyorki, 25 bin metrekare inşaat yapılabiliyordu diyor. Doğru diyor. 22 bin 500 metrekare yaptım. Mansur Yavaş'ın teknik bilgisi olmadığı için, otoparkı satacağımı zannediyor. ben bundan sonra ABB'den iskan alamam.
Kot altı kanuna göre emsale dahil değildir. Bunu dahi bilmiyor.

5- Mansur Yavaş bir de yapacağım binaya arkadan girilmesini istiyor. Eskişehir yolunda hangi binaya arkadan giriş var. Cepada mı, Kentparkta mı? Böyle bir şey olabilir mi?

6- Geldik okul meselesine. Koç Kulelerini bitirince, 16 Mart 2017 yılında, bir okul yapayım dedim. Valilikte bir protokol yaptım. Okulun ruhsatını aldım. Gökçek dediki "Biz bir kampanya yapıyoruz. Sen Valilikle bir protokol yapmışsın, bunu bizimle birlikte yapsak olur mu?" dedi. Vali bey de uygun gördü. Okula başladık. Okul devam ederken 17. İdare Mahkemesi şöyle bir karar çıkardı. Plan değişikliklerin bu şekilde şarta bağlanması, hukuka uygun değildir. Plan notunda böyle olmaz diyor. İstinaf da, bu kararı onadı. Okulu iptal ettiler. Okulu mecburen durdurduk. Bu arkadaş benden okul parası istediğini iddia ediyor. Belediye de Mustafa Döneminde bir karar aldı. Artık yapma dedi.

7- Biz 25 milyonu okul için istedik diyor. Programda bile çelişkili konuluyor. Başında 1 milyon diyor, sonunda 25 milyon. Bu okulun maliyeti, arsa dahil 7 milyon TL'dir. 25 milyon nerden çıktı. Doğru söylemiyor. Size şimdi giriş görüntülerini göstereceğim.

8- Beni Perşembe günü belediyeye davet ettiler. "Abi ne vereceksiniz? dediler. Ben dedimki, "burası dinleniyordur, bunu nasıl söylersiniz?". Ben ordan çıkıyorum. Ya şüphelendim. "Burası dinleniyordur, ya siz ne kadar cesaretli adamsınız?" dedim. Benimle pazarlık yapıyorlar imam daire başkanı yok, hukuk müşaviri yok, sadece belediye meclis üyeleri var.

9- 28 Kasım'da ABB, Mimar Odasına yazı yazıyor. Senin inşaatı mühürle diye başvuru yapmıştın, ben burayı mühürleyemem diyor. Ama bir ay sonra gelip inşaaatı mühürlüyor.

10- Şehir Plancıları Odası, burayı mühürle diye dava açıyor. Mahkeme bu talebi reddediyor. Şehir Plancıları Odası istinafa götürüyor. İstinaf da red kararı veriyor.

11- Sonra Mimarlar Odası ruhsatın iptali için dava açıyor. 12. İdare Mahkemesi dava açabiliyor, inşaat mühürlenebilir diyor. Biz de diyorki, bak daha önce dava açtık, istinafta kesinleşmişti. Bu Mimarlar odası kararını istinafa götür. Götürmem diyor.
Kamu kurumunun aleyhine sonuçlanan davada, kamu kurumu bunu istinafa götürmek zorundadır. 30 gün içinde itiraz etmesi lazım. 13 Aralık'ta doluyor. 13'ün bu görüşmeler oluyor. Bunu istinafa götürün diyoruz. Ben özel kalemine dilekçe veriyorum. Bak diyorum, bu davayı siz kaybederseniz, ruhsatı veren sizsiniz, tazminat ödersiniz. Ben ruhsata göre iş yaptım. Yanlış bir iş yapmadım. Saat 16:57'de istinafa UYAP'tan başvurdular. Dilekçede deniyorki, "3. katta mahkeme haklı diyor, 4. kattaki mahkeme Sinan Aygün haksız diyor". Hukukçularını tebrik ediyorum. Güzel bir dilekçe...Bu dilekçeyi yazan Mansur Yavaş'ın hukukçuları. Mansur Yavaş haksız dava diyor.

28 dk sonra, 17:25'te, geri çekme dilekçesi veriyor. Burada müktesep hak var, burası yıkılamaz diyor. İstinafa gitmekte bizim için bir yarar yok diyor. Böyle bir gerekçeyle dilekçeyi geri çektiler.

12 -Sen nasıl istinafa gidilmesine yönünde talimat verirsin. Dava bana açılmış değil, dava ABB'ye açılmış. İki ay önce yetki yok yönünde karar verilmişti diyor. Saat 16:57'de haksız dava diyor, 17:25'te dilekçeyi geri çekiyor.

13-Ruhsatı ver yap, sonra mahkeme kararı var yıkacağım diyor. Burayı yıktırmam. Önce para mı yatıracak. Ben onun verdiği ruhsata göre bu inşaatı yaptım. Sırf rantı 950 milyon diyor, Ben 550 milyona ona vereceğim.

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Memurlar.Net
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