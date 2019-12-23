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Ceren'in katilinin mahkemede ilk sözleri
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, yaşadığı apartmana girdiği sırada vahşice bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı
|23 Aralık 2019 11:34
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Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip, yaşadığı apartmana girdiği sırada vahşice bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı. Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi.
Özgür Arduç'un ilk ifadeleri şöyle:
"Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedik. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim aklı dengem yerinde değil. 2 dk iyi oluyorum 19 dk kötü oluyorum. Ceren'i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attık ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren'i iki defa bıçakladım."
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