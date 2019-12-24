Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
|24 Aralık 2019 07:34
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Mahalli idarelere personel alımını düzenleyen "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği", 24.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, mahalli idareler, merkezi yerleştirmeyle veya yazılı/sözlü sınavdan oluşan giriş sınavıyla personel alabilecek.
Yazılı veya sözlü sınavla personel alımında, en yüksek puanlı beş katı aday sözlü sınava alınacak.
İlan, son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete ile mahalli idarenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde duyurulacak.
Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılacak.
Sözlü sınavın nasıl yapılacağı yönetmelikte şu şekilde belirlenmiştir:
"Sınavın yapılması
MADDE 15 - (1) Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılır. Hizmetin gerektirdiği hallerde sözlü sınav; araç, iş makinesi ve bilgisayar kullanımı ile sportif dayanıklılık gibi özellikleri ölçecek şekilde uygulamalı olarak da yapılabilir. Yazılı sınav; idareler tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılabilir"
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