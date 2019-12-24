Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek		 
İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı		 
Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi		 
Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler		 
MB'den elinde YTL bulunduranlara son uyarı		 
Yılanlar bakın nasıl hareket ediyor? Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen bir aracın içinden açılan ateş sonucu 1 gece bekçisi yaralandı. İçinden ateş edilen otomobil kaçtı. Uzun bir kovalamaca sonunda yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu
 24 Aralık 2019 08:34
Yazdır
Büyükçekmece'de rastgele açılan ateşle bir gece bekçisi vuruldu

Olay saat 03.00 sularında Büyükçekmece Kumburgaz mevkii D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yakındaki bir gece kulübünden çıkan kişiler yolda ilerlerken otomobilin içinden rastgele ateş ettiler. Silah seslerini duyup yola çıkan gece bekçilerinden biri bu sırada atılan mermilerden birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Ateş eden kişiler olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.


BEKÇİNİN DURUMU AĞIR

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralanan gece bekçisi olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan gece bekçisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


KAÇAN SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Açtıkları ateş sonucu bir gece bekçisini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktaya şerit çekerek yerdeki boş mermi kovanlarını incelemek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ev hapsi cezası verilen 'yankesicilik' şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı
24 Aralık 2019 10:34		 Konya'da muvazzaf askerler dahil 30 şüpheliye gözaltı
24 Aralık 2019 10:20
İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı
24 Aralık 2019 10:12		 Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı
24 Aralık 2019 10:00
Başkentte kaçarken kalaşnikof ve tabanca düşüren şüpheli yakalandı
24 Aralık 2019 08:31		 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şahsa 3 yıla kadar hapis talebi
24 Aralık 2019 08:25
Karadeniz bölgesinde orman yangını
24 Aralık 2019 08:01		 Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı
23 Aralık 2019 23:51
Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi
23 Aralık 2019 22:51		 Denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset şoku
23 Aralık 2019 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Soru iptali sonrası hakim ve savcılık mülakat sonuçları yeniden değerlendirildi10:44 - 'Harekat bölgesinde hala teröristler var'10:34 - Ev hapsi cezası verilen 'yankesicilik' şüphelisi yine telefon çalınca tutuklandı10:22 - Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek10:20 - Konya'da muvazzaf askerler dahil 30 şüpheliye gözaltı10:18 - Borsa güne yükselişle başladı10:12 - İETT otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı10:05 - Sendika yönetim kurulu üyeliği sona eren memur, hangi kadroya atanır?10:03 - LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı10:00 - Kalp hastalarına soğuk ve rüzgarlı hava uyarısı
10:00 - Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı09:58 - Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek09:55 - Adana'da 4 ilçede sağanak nedeniyle eğitime ara verildi09:48 - Güne başlarken döviz fiyatları09:44 - Tehdit altında olan ve gelecekteki meslekler09:27 - MB'den elinde YTL bulunduranlara son uyarı09:19 - Mahkeme kararı olmadan isim değiştirilebilecek09:06 - Çalışma Bakanlığı 3 sınav sonucundan ikisini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
MB faizleri düşürdü! Bankalarda kredi indirimleri başladı.
MTV zammına Erdoğan indirimi
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
Aygün: Birinin abisi FETÖ'cü diye, kendisi de FETÖ'cü olabilir mi?
Emekli aylığının dışında ek ödeme alan dört meslek sınıfı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Kur'an kursları kapatılmıyor!
FETÖ'nün karanlık cinayetleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaban mersini 2
gözlemlerime dayanarak 3
şükretmek 1
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 1
öfori 2
canan karatay 4
yalnızlık 6
ahmet haşim çirkinliği 1
pazar kahvaltısı 3
divan edebiyatı 1
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam