Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
|24 Aralık 2019 10:22
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İçişleri Bakanlığı, park yasağı ile ilgili bir genelde yayımladı.
81 ilin valilik, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına gönderilen Bakan Süleyman Soylu imzalı genelgeye göre, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde çekilmeyecek.
Söz konusu araçlara sadece park yasağı cezası yazılacak.
Genelgeye göre park halindeki araçlar şu hallerde çekilebilecek:
- Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre
- Yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre
- Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafe
- Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar.
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