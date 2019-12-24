Karadeniz'deki 58 orman yangınından 45'i kontrol altında
|24 Aralık 2019 12:18
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Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da meydana gelen toplam 58 orman yangınının 45'i kontrol altına alındı.
Yangın ekiplerinin 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklama şöyle:Karadeniz Bölgesi'nde 23 Aralık 2019 tarihinde (dün), bahçe temizliğinden kaynaklı olduğu tahmin edilen çok sayıda orman ve kırsal alan yangını meydana gelmiş ve kuvvetli lodos etkisi ile hızla yayılmıştır.
TRABZON VE GÜMÜŞHANE'DE 37 ORMAN YANGINI
Trabzon ve Gümüşhane'ni 11 ilçesinde meydana 37 adet orman yangınının 22 tanesi
söndürülmüş, 7 tanesi kontrol altına alınmıştır. Devam eden 8 orman yangınında
ise yangın ekiplerinin kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Trabzon'da
devam eden orman yangınlarına 23 farklı ilden araç ve personel görevlendirilmiştir.
Trabzon ve Gümüşhane'de meydana gelen yangınlara OGM'ye ait 48 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilmiştir. Ayrıca bu müdahaleye belediyeler ve diğer kurumlara ait 50 itfaiye aracı ve 12 iş makinesi de katılmıştır.
Çoğunlukla örtü yangını şeklinde ve yapraklı ağaçların bulunduğu orman alanlarında
meydana gelen yangınlarda ilk izlenimlere göre yaklaşık 80 hektar ormanlık alanın
zarar gördüğü belirlenmiştir.
Yangınlarda vatandaşlarımıza ait 10 hektar fındıklık ile 5 adet ahır ve baraka tarzı yapı da zarar görmüştür.
ORDU VE GİRESUN'DA 21 YANGIN ÇIKTI
Aynı gün Ordu ve Giresun da meydana gelen toplam 21 orman yangınından ise 16 tanesi kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir.
Giresun ve Ordu illerindeki devam eden 5 orman yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Bu bölgelerdeki zarar gören orman alan yaklaşık 70 hektardır.
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