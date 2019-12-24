Ceren'in katili, 'akıl sağlığı' raporu için Elazığ'a sevk edildi
|24 Aralık 2019 12:37
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ORDU'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç, dünkü mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracı ve yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ'a götürülen katil zanlısı Arduç, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirildi.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu, öldürme hissinin kendi kontrolünde olmadığını, cezaevinden çıkarsa yine cinayet işleyeceğini, tedavi edilmek istediğini söyledi. Mahkeme katil zanlısı Arduç'un beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verdi.
Özgür Arduç, dünkü bu mahkeme kararının ardından, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden sabah saatlerinde cezaevi aracı ve yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ'a götürülen katil zanlısı Arduç, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirildi.Cinayet sanığı Arduç'un, Van'da bu incelemenin yapılabileceği bir kurum olmaması nedeniyle en yakın il olarak Elazığ'a sevk edildiği belirtildi.
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