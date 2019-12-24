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Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu

Özel harekat polisi Coşkun Elber, temizlediği uzun namlulu silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu.
 24 Aralık 2019 22:18
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Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu

Özel harekat polisi Coşkun Elber, temizlediği uzun namlulu silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, kadrosu Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında bulunan ve geçici olarak Ağrı'da görev yapan polis memuru Elber, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün Doğubayazıt ilçesindeki Hasankeyf yerleşkesinde uzun namlulu silahını temizlemek istedi.

Bu sırada kazara ateşlenen silahla kendini vuran Elber, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Elber'in naaşının, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Sungur Cami'de yarın öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Elmadağ Merkez Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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