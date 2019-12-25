Maden ocağında metan gazı patlaması: 1 işçi yaralı, 1 işçi mahsur
|25 Aralık 2019 12:12
|Yazdır
Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 1 işçi mahsur kaldı. Yaralı kurtulan işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana geldi.
Madende meydana gelen metan gazı patlamasından iki işçi etkilendi. İşçilerden Bahri Yeniay (51) bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yeniay, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan henüz ismi öğrenilemeyen ve ocakta mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine güvenlik güçleri, tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Güngören'de trafikte ateş eden magandaya hapis
25 Aralık 2019 13:59
|Bekçinin silahla yaralanması soruşturmasında tutuklama
25 Aralık 2019 13:25
|Yavaş'tan Aygün'e iki ayrı tazminat davası
25 Aralık 2019 13:22
|Hatay'da askeri araç refüje çarptı bir asker yaralandı
25 Aralık 2019 12:35
|Trabzon'daki yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
25 Aralık 2019 11:35
|'FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran kadına 10 yıl hapis istendi
25 Aralık 2019 11:03
|Şüpheli araç polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı
25 Aralık 2019 09:36
|İstek Vakfı okuldaki cinsel taciz olayına dair açıklama yaptı
25 Aralık 2019 09:27
|Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı
25 Aralık 2019 07:36
|Türk hacker Twitter'da 17 milyon kişinin telefon numarası bilgilerine ulaştı
25 Aralık 2019 07:15