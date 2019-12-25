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TCDD de, güvenlik soruşturması yapmayacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 2019/2 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı. TCDD de, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi güvenlik soruşturması yapmayacak
 25 Aralık 2019 17:51
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TCDD de, güvenlik soruşturması yapmayacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 2019/2 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı. TCDD de, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi güvenlik soruşturması yapmayacak

İşte TCDD'den yapılan açıklama

Teşekkülümüze yerleşen adayların, istenen belgeler ile birlikte 24.01.2020 tarihine kadar TCDD Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Atama ve Ayrılma Şubesine veya Bölge Müdürlüklerimizin (Haydarpaşa-Ankara-İzmir-Sivas-Malatya-Adana-Afyon) İnsan Kaynakları Servis Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

1) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden) ÖSYM KPSS 2019/2 yerleştirme sonuçlarının, ilan tarihinden sonra alınan sağlık kurulu raporları geçerlidir. Sağlık Kurulu raporlarında MUTLAKA BELİRTİLMİŞ OLACAK AYRINTILAR;

Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)

Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)

Tarama Testi (Uyarıcı ve uyuşturucu maddeler için)

İşitme Muayenesi (Odiyometri sonucu saf ses ortalaması)

2) 2 ADET Noter Tasdikli Diploma Örneği (Diplomanın aslı ibraz edildiği takdirde diploma fotokopisinin TCDD yetkilisi tarafından onaylanması yeterli olacaktır.)

3) 2 Adet Terhis Belgesi (Askerlik görevini yapmış olanlar için)veya Askerlik durum belgesi (Tecil yaptırmış olanlar) (E-devletten alınması geçerlidir.)

4) 2 Adet Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği (Nüfus cüzdanının aslı ibraz edildiği takdirde nüfus cüzdanı fotokopisinin TCDD yetkilisi tarafından onaylanması yeterli olacaktır.)

5) 2 Adet Sosyal Güvenlik Kurumu uzun vade hizmet dökümü ( E-devlet üzerinden )

6-) 1 Adet KPDS/YDS Sonuç Belgesi (KPSS Tercih Kılavuzunda KPDS/YDS şartı bulunan pozisyonlara yerleşen adaylar için zorunludur.

7) İkametgah (E-devlet üzerinden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)

8) 4 Adet Fotoğraf

9) 2 Adet Adli Sicil Kaydı (E-devletten alınması geçerlidir.)

10) 1 Adet Plastik dosya, 2 adet gömlek dosya

11)Formlar (İşlem yapmak için formların üzerine tıklayınız)

a) Sözleşme 1 Adet (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde el yazısı ile doldurulup imzalanacak),

b) İş Talep Formu (Tek sayfa halinde el yazısı ile doldurulup imzalanacak),

c) Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde el yazısı ile doldurulup imzalanacak),

ç) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
Memurlar.Net
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