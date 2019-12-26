26 Aralık 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|26 Aralık 2019 04:27
|Yazdır
26 Aralık 2019 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 30990
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/444
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Nüket KÜÇÜKEL EZBERCİ atanmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Ahmet KOCA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürü Adnan ERTEM atanmıştır.
Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim BAĞLI atanmıştır.
25 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet üyeliklerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.
25 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
25/12/2019 TARİHLİ VE 2019/448 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE
|
SNO
|
ADI-SOYADI
|
1-
|
İsrafil KIŞLA
|
2-
|
Metin ERGEN
|
3-
|
Murat SAYGI
|
4-
|
Öztürk ORAN
|
5-
|
Berkay AYDIN
|
6-
|
Turgut ASLAN
|
7-
|
Bilge GÜRS
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Haşan SUVER atanmıştır.
25 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haşan ULUSOY,Bulgaristan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Aylin SEKİZKÖK, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Hüsrev ÜNLER, merkeze alınmış,
Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kosta Rika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya BAKKALBAŞI,
Kosta Rika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatma PİHAVA ÜNLÜ, atanmıştır.
25 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Rekabet Kurulu Üyeliğine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ayşe ERGEZEN atanmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burhan AYAR ve Mehmet UYGUN atanmıştır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat Halit DURCEYLAN atanmıştır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Safa TOPUZ atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı
Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adem KESKİN atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa SERTKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet ERDEMİR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
nda açık bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Yavuz KARACA atanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Şahin AYBAL atanmıştır.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burak YILDIZ atanmıştır.
25 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pakdemirli Trabzon'da incelemelerde bulundu
26 Aralık 2019 06:18
|Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
26 Aralık 2019 04:29
|26 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
26 Aralık 2019 00:01
|Profesörün öğrencilerin kıyafetine karıştığı iddiası
25 Aralık 2019 23:27
|Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun 'yok' dediği belgeyi yayımladı
25 Aralık 2019 22:27
|Bakan Kurum: Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız
25 Aralık 2019 22:08
|İstanbul Valisi, Adalar'daki atların durumunu değerlendirildi
25 Aralık 2019 21:03
|Fuat Oktay'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması
25 Aralık 2019 20:22
|Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak
25 Aralık 2019 20:18
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
25 Aralık 2019 20:10