OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresinin 1 yıl daha uzatıldı
|26 Aralık 2019 08:05
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Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.
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